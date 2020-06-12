اليوم السابع
Ads
الجمعة، 12 يونيو 2020 04:37 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

أسعار العملات فى السعودية اليوم الجمعة 12-6-2020

الجمعة، 12 يونيو 2020 03:23 م
أسعار العملات فى السعودية اليوم الجمعة 12-6-2020 عملات
كتبت : سماح حمدى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ننشر أسعار العملات فى السعودية اليوم الجمعة 12-6-2020، ومنها الدولار الأمريكى مقابل الريال، حيث سجل 1 دولار أمريكى نحو 3.75 ريال سعودى، وسجل 1 جنيه مصرى نحو 0.23 ريال سعودى، وجاءت أسعار العملات اليوم  فى المملكة العربية السعودية كالتالى:
 

دولار أمريكى (USD)

1 دولار أمريكى = 3.75 ريال سعودي.
 
1 ريال سعودى = 0.27 دولار أمريكي.
 

يورو (EUR)

1 يورو = 4.25 ريال سعودي.
 
1 ريال سعودى = 0.24 يورو.
 

جنيه استرلينى (GBP)

1 جنيه استرلينى = 4.75 ريال سعودي.
 
1 ريال سعودى = 0.21 جنيه استرليني.

دولار كندى (CAD)

1 دولار كندى = 2.77 ريال سعودي.
 
1 ريال سعودى = 0.36 دولار كندي.
 

دولار أسترالى (AUD)

1 دولار أسترالى = 2.59 ريال سعودي.
 
1 ريال سعودى = 0.39 دولار أسترالي.
 

ين يابانى (JPY)

1 ين يابانى = 0.03 ريال سعودي.
 
1 ريال سعودى = 28.65 ين ياباني.
 

جنيه مصرى (EGP)

1 جنيه مصرى = 0.23 ريال سعودي.
 
1 ريال سعودى = 4.31 جنيه مصري.
 

درهم إماراتى (AED)

1 درهم إماراتى = 1.02 ريال سعودي.
 
1 ريال سعودى = 0.98 درهم إماراتي.
 

جنيه سودانى (SDG)

1 جنيه سودانى = 0.07 ريال سعودي.
 
1 ريال سعودى = 14.74 جنيه سوداني.
 

دينار جزائرى (DZD)

1 دينار جزائرى = 0.03 ريال سعودي.
 
1 ريال سعودى = 34.24 دينار جزائري.
 

دينار بحرينى (BHD)

1 دينار بحرينى = 9.937 ريال سعودي.
 
1 ريال سعودى = 0.10 دينار بحريني.
 
 
الريال عبارة عن صكوك وعملات فضية كانت تستخدم فى التجارة العالمية بشكل مستمر منذ الإصدار الأول لها فى عام 1741.
 
وهو الوحدة الأساسية للعملة السعودية، ويتكون الريال من 100 هللة، ويصدر الريال عن مؤسسة النقد العربى السعودي، وهو مغطى بالذهب وقابل للتحويل إلى العملات الأجنبية ولا توجد قيود على عمليات التحويل النقدى من وإلى المملكة، ويعادل الدولار الأمريكى 3.75 ريالاً، والريال مرتبط بالدولار الأمريكى عند 3.75 ريالات منذ 1986.

العملات فى السعودية

السعودية

العملات مقابل الريال

اسعار العملات فى السعوديه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
ساويرس يقدم 3 جوائز لمتابعيه على تويتر ..ويتمنى تجسيد دور الشيخ حسنى

ساويرس يقدم 3 جوائز لمتابعيه على تويتر ..ويتمنى تجسيد دور الشيخ حسنى

تفاصيل جريمة ذبح أسرة بالإسماعيلية وخبر حزين عن حالة رجاء الجداوى.. فى نشرة اليوم السابع

تفاصيل جريمة ذبح أسرة بالإسماعيلية وخبر حزين عن حالة رجاء الجداوى.. فى نشرة اليوم السابع

فايلر يغادر الجونة بـ"طائرة خاصة" لزيارة أسرته فى سويسرا وحسم التجديد للأهلي

فايلر يغادر الجونة بـ"طائرة خاصة" لزيارة أسرته فى سويسرا وحسم التجديد للأهلي

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 12-6-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 12-6-2020

للمدرسين.. اعرف إزاى تقدم اعتذار عن المشاركة فى امتحانات الثانوية العامة

للمدرسين.. اعرف إزاى تقدم اعتذار عن المشاركة فى امتحانات الثانوية العامة

تعرف على العقوبات الموجهة لـ حنين حسام ومودة الأدهم بعد إحالتهما للمحكمة

تعرف على العقوبات الموجهة لـ حنين حسام ومودة الأدهم بعد إحالتهما للمحكمة

ما أسباب عدم تتويج الأهلى بالدورى حال إلغاء المسابقة؟.. اتحاد الكرة يرد

ما أسباب عدم تتويج الأهلى بالدورى حال إلغاء المسابقة؟.. اتحاد الكرة يرد

إيجابية التحليل الثانى لرجاء الجداوى فى العزل الصحى بالإسماعيلية

إيجابية التحليل الثانى لرجاء الجداوى فى العزل الصحى بالإسماعيلية

الداخلية: ضبط 4 آلاف سائق لمخالفتهم ارتداء الكمامة الواقية

الداخلية: ضبط 4 آلاف سائق لمخالفتهم ارتداء الكمامة الواقية

قطع المياه عن أبوالغيط بالقناطر الخيرية وتوابعها لحدوث عطل مفاجئ بالخط الرئيسي

قطع المياه عن أبوالغيط بالقناطر الخيرية وتوابعها لحدوث عطل مفاجئ بالخط الرئيسي

وزير التعليم يتواصل مع وزيرة الهجرة لبحث عودة البعثة التعليمية فى الصومال

وزير التعليم يتواصل مع وزيرة الهجرة لبحث عودة البعثة التعليمية فى الصومال

اتحاد الكرة يتابع حالة 3 حكام بعد إصابتهم بفيروس كورونا

اتحاد الكرة يتابع حالة 3 حكام بعد إصابتهم بفيروس كورونا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة