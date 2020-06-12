اليوم السابع
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أسرة متوفاه بكورونا فى الغربية تتسلم جثتها بعد دفنها بالخطأ فى كفر الزيات

الجمعة، 12 يونيو 2020 01:20 م
أسرة متوفاه بكورونا فى الغربية تتسلم جثتها بعد دفنها بالخطأ فى كفر الزيات دفن المتوفاه بكورونا بعد استلام جثتها بالمحلة
الغربية – عادل ضرة – مصطفى عادل

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تسلمت أسرة السيده"ه.ع.ا"  من سكان مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، جثمانها بعد استخراجه من مقابر متوفي اخر بكورونا بمقابر الرجال بكفر الزيات، بعد أن قامت  إدارة المستشفى بتبديل جثتها بالخطأ لأسرة متوفى أخر ودفنها بدلا من المتوفي الاخر بمقابر الرجال بكفر الزيات، وتسليم جثة المتوفي لاهليتها.

وبعد ساعات من دفنها تم الدفع بفريق من الطب الوقائي، واستخرج جثتها وتسليمها لاهليتها وتسليم الجثة الثانية لاهليته.

وكانت شهدت مستشفى كفر الزيات العام للحجر الصحي واقعة غريبة بعد أن حدث خطأ لقيام إدارة المستشفى بتسلم جثة بديلة لجثة سيدة متوفاة بفيروس كورونا المستجد لأهليتها بعد وفاتها داخل الحجر الصحى.

كانت المتوفاه والمقيمة بمدينة المحلة قد أصيبت بفيروس كورونا المستجد، وتم نقلها للحجر الصحي بكفر الزيات ولكن تدهورت حالتها الصحية وتوفيت متأثرة بإصابتها بكورونا، وقامت المستشفى بالاتصال بأسرتها للحضور بسيارة إسعاف لاستلام الجثمان ودفنها، إلا أن نجلها فوجئ بأن الجثة ليست جثة والدته وإنما هي جثة لرجل آخر متوفي دخل الحجر الصحي، وان جثة والدته تم دفنها بمقابر اسرة المتوفي الاخر بكفر الزيات.

وأضاف لـ"اليوم السابع"، أنه عندما تساءل عن مكان جثمان والدته فأجابه مسئولي المستشفى أن جثمان والدته تم تبديله بالخطأ مع جثمان آخر، وأن جثمان والدته تسلمته أسرة المتوفي الذي تسلموا جثته وقاموا بدفنه بمقابر أهليته بكفر الزيات، وتجمع عدد من أهلية المتوفاة أمام المستشفى لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة واستلام جثمانها.

 


اخبار عاجله

الحجر الصحي بكفر الزيات

مستشفى كفر الزيات العام

جثة متوفاة بكورونا

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