اليوم السابع
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أرقام تهمك فى محافظة الأقصر للتلقى استفسارات وشكاوى مصابى كورونا

الجمعة، 12 يونيو 2020 07:00 ص
أرقام تهمك فى محافظة الأقصر للتلقى استفسارات وشكاوى مصابى كورونا العزل الصحى فى مصر - أرشيفية
الأقصر – أحمد مرعى

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يقدم "اليوم السابع" خدمة للقراء لتقديم أرقام خدمات الحالات المصابة والمشتبه فى إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" داخل محافظة الأقصر، حيث تم مؤخراً تخصيص من قبل محافظة الأقصر، الخط الساخن بالمحافظة (01020377777) ويعمل على مدار الـ 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، لتلقي كافة استفسارات وشكاوى المواطنين بشأن العلاج من فيروس كورونا، ومتابعة أي شكاوى عن المنظومة الصحية على مستوى المحافظة.

وجاء ذلك بعد تعليمات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، حيث وجه المحافظين اليوم بتخصيص خط ساخن فى كل محافظة، يتم تفعيله على مدار الـ 24 ساعة، لمتابعة استفسارات وشكاوى المواطنين، بشأن العلاج من فيروس كورونا، وأن يقوم كل محافظ بنفسه بمتابعة أى شكاوى ترد عبر هذا الخط الساخن، ولاسيما فى حالة رفض أى مستشفى تابعة للمحافظة دخول حالات مصابة إليها، قائلا: "هذه المرحلة الحرجة تقتضى تدخلكم شخصياً"، مشيراً إلى ضرورة اتخاذ إجراءات مشددة لمتابعة عمل كل خط ساخن، باعتبار أن خط كل محافظة سيشكل نقطة وصول أسرع لطالب الشكوى أو الحالة، كما سيسهم فى تخفيف الضغط على الخط الساخن الرئيسى 105 التابع لوزارة الصحة، الذى تم تدعيمه بالخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء.

وتضم محافظة الأقصر مستشفيات للعزل الصحى ومستشفيات آخرى لحجر المصابين، والتى تشمل مايلي (مستشفى الأقصر العام  - مستشفى الحميات بالحبيل – مستشفى صدر إسنا – مستشفى القرنة المركزى – مستشفى العديسات المركزى) وهى المخصصة لإستقبال الحالات المشتبه بها وفحصها، أما مستشفيات الحجر الرسمية بالأقصر فهى (مستشفى إسنا للحجر الصحى – المدينة الشبابية بالطود).

وينشر "اليوم السابع" قائمة بأرقام هواتف مديرى المستشفيات المخصصة لخدمة المصابين بفيروس كورونا بمختلف أنحاء محافظة الأقصر، والتى تشمل ما يلى:- (الدكتور خلف محمد عمر مدير مستشفى الأقصر العام 01095374811 – الدكتور حسام الدين عبد الستار 01019009830 – الدكتور إلهام محمود مدير عام مستشفى إسنا للعزل 01021189421 – الدكتور أحمد فتحى مدير مستشفى العديسات للعزل 01004998514 – الدكتور وليد عرابى مدير مستشفى العزل بنزل الشباب بالطود 01113708832 – الدكتور محمد الرملى مدير مستشفي حميات الأقصر 01006300636 – الدكتور محمود خضرى مدير مستشفى إسنا 01146655556).

 


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