7 محطات مرتبطة بإعادة محاكمة 34 متهما بـ"اقتحام قسم التبين" بعد حكم المشدد

كتب إيهاب المهندس

سطرت الدائرة 5 إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، كلمة النهاية بعد حكم المشدد على 34 فى إعادة محاكمة 34 متهما بالدعوى، ومرت خلالها بالعديد من المحطات منها:

المحطة الاولى.. نظر أولى الجلسات

فى 4 أبريل 2019، حددت محكمة استئناف القاهرة جلسة 24 أبريل 2019، لنظر أولى جلسات محاكمة المتهمين أمام الدائرة الإرهاب برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى.

المحطة الثانية.. تلاوة أمر الإحالة

بسبب تعذر حضور المتهمين فى جلسة 24 أبريل تعذر تلاوة امر الإحالة لمدة 4 جلسات حتى تم إحضار جميع المتهمين الذين يعاد محاكمتهم بجلسة 12 مايو 2019، وفى تلك الجلسة تلا فيها ممثل النيابة أمر إحالة المتهمين، أنكروا التهم الموجهة إليهم.

المحطة الـ 3 .. المتهمين الصادر لهم عفو

فى الجلسة التى عقدت 11 يونيو 2019، طالبت المحكمة رئيس مصلحة السجون قائمة بأسماء المتهمين الصادر بحقهم عفو رئاسى، بعد تأكيد الدفاع أن بعض المتهمين صدر لهم عفوا رئاسيا.

المحطة الرابعة.. الأحراز

فى جلسة 13 أكتوبر 2019، فضت المحكمة أحراز القضية وضمت فيديوهات لحرق قسم شرطة التبين، وتظاهرات خارج القسم، وتدمير محتوياته.

المحطة الخامسة .. مرافعة النيابة

فى 9 نوفمبر 2019، استمعت المحكمة لمرافعة النيابة العامة، وقالت إن المتهمون فئتين من البشر ضل سعيهما فى الحياة الدنيا، واتفقتا على التخريب وهدم مؤسسات الدولة، وطالبت النيابة توقيع أقصى عقوبة على المتهمين.

المحطة السادسة .. سماع مرافعة الدفاع

على دار 9 جلسات متعاقبة استمعت المحكمة لمرافعة الدفاع والذى التمس براءة المتهمين ودفع بانتفاء التهم الموجهة إليهم.

المحطة السابعة .. حكم المشدد

فى 8 يونيو 2020 عاقبت المحكمة 12 متهما بالسجن المشدد 15 سنة والسجن المشدد 10 سنوات لت 12 آخرين، والسجن المشدد 7 سنوات لـ 7 متهمين، وإلزام المحكوم عليهم بدفع 10 ملايين جنيه قيمة التلفيات التى ألحقوها بقسم التبين.

وأسندت النيابة للمتهمين عدة تهم، منها التجمهر والبلطجة والشروع فى قتل عدد من ضباط وأفراد أمن قسم التبين، وإضرام النيران بمبنى القسم وحرق محتوياته، ومحاولة تهريب المسجونين، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وبيضاء، والانضمام إلى جماعة على خلاف القانون.