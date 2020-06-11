اليوم السابع
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6 شهادات مهنية لرفع كفاءة العمالة بسوق العمل السعودى

الخميس، 11 يونيو 2020 12:18 م
6 شهادات مهنية لرفع كفاءة العمالة بسوق العمل السعودى محمد سعفان وزير القوى العاملة
كتب محمود راغب

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تلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرًا، من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة  بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودى فى إطار متابعته على مدار الساعة يوميا مع المكاتب العمالية أحوال العمالة المصرية فى دول  العمل . 

 وتلقى الوزير تقريرا من المستشار العمالي وليد عبد الرازق أحمد قال فيه :إن صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" اعتمد 6 شهادات مهنية احترافية جديدة في مجالات وتخصصات مختلفة، بهدف رفع كفاءة القوى الوطنية وزيادة تنافسيتها في سوق العمل.

وتندرج الشهادات المعتمدة أخيرا تحت مسميات: الشهادة الدولية للحاسب والإنترنت، وشهادة اعتماد خدمة الضيوف الذهبية المهنية، وشهادة معلم ضيافة معتمد، وشهادة اعتماد مشرف ضيافة، وشهادة اعتماد مدرب الضيافة، وشهادة اعتماد مقدم طعام.

ويتكامل برنامج دعم الشهادات المهنية الاحترافية مع برامج الصندوق الأخرى في رفع كفاءة القوى الوطنية، ونشر مفهوم التدريب الاحترافي، وزيادة التنافسية بين الأفراد للتخصص والتطوير المهني، بالإضافة إلى زيادة إنتاجية سوق العمل، للوصول إلى المعايير الدولية، وخلق فرص وظيفية من خلال التطوير والإحلال.

وسوف تضاف الشهادات الست المعتمدة إلى 40 شهادة أخرى معتمدة في وقت سابق، كما أنها تأتي استجابة لمتطلبات سوق العمل، وتزويد القوى الوطنية بمهارات معرفية ومهنية جديدة.

ويشترط "هدف" للاستفادة من دعم البرنامج، حصول الفرد على شهادة مهنية احترافية معتمدة، ضمن قائمة الشهادات المتاحة على موقع البرنامج، وإقرار بعدم دفع تكاليف الحصول عليها من قبل جهة العمل إذا كان المتقدم موظفاً، علماً بأن الحد الأعلى للدعم هو لشهادتين احترافية فقط لكل متقدم.

وتقوم آلية الدفع من الصندوق على مبدأ التعويض للفرد الحاصل على الشهادة الاحترافية وفقاً للتكاليف المحددة على موقع "طاقات"، حيث يترتب على المتقدم رفع مطالبة من خلال الموقع مرفقاً معها صورة الشهادة الاحترافية الحاصل عليها المستفيد، ومن ثم يتم التحقق من صحة الشهادة، وتحويل تكاليف الحصول عليها مباشرة إلى حساب المتقدم من خلال رقم الآيبان المسجل في صفحة التسجيل.

 

 


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