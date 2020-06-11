اليوم السابع
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6 خطوات للحصول على وظيفة.. تعرف عليها فى ورشة عمل مجانية بمكتبة الإسكندرية

الخميس، 11 يونيو 2020 11:44 ص
6 خطوات للحصول على وظيفة.. تعرف عليها فى ورشة عمل مجانية بمكتبة الإسكندرية مكتبة الإسكندرية
الإسكندرية ــ جاكلين منير

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ينظم مركز الأنشطة الفرنكوفونية بقطاع الإعلام والاتصال بمكتبة الإسكندرية ورشة عمل مجانية بعنوان "6 خطوات للحصول على وظيفة"، وأشارت مكتبة الإسكندرية فى بيان لها اليوم إلى أنه نظرا للإقبال الشديد على هذه الورشة التى قدمها المركز عدة مرات خلال السنوات الماضية، قام  بتحويلها إلى مجموعة من الفيديوهات يتم طرحها إلكترونيا على موقع المكتبة لمواكبة متطلبات هذه الفترة وتعد هذه الورشة مخصصة للباحثين عن وظيفة من الناطقين باللغة الفرنسية.
وتتكون من 6 محاضرات تتناول الموضوعات التالية (كتابة السيرة الذاتية، وصياغة خطاب الترشح للوظيفة، وتجهيز الفيديوهات وشرائح العرض، واعداد الرسوم البيانية والمتحركة ومجلات اون لاين، وتصفح المواقع المهنية، والتدريب على اجتياز مقابلات العمل.
 
فيما ينظم مركز الدراسات والبرامج الخاصة بقطاع البحث الأكاديمي في مكتبة الإسكندرية، بالتعاون مع الشريك العربي الإقليمي لأكاديمية العالم للعلوم، والذي يستضيفه المركز منذ عام 2005، محاضرات افتراضية بمشاركة علماء حاصلين على جائزة نوبل في مجالات علمية مختلفة.
 
ستعقد أولى هذه المحاضرات اليوم 11 يونيو 2020 في  الساعة الرابعة عصرًا ويلقيها السير ريتشارد جون روبرتس، الحاصل على جائزة نوبل في علم وظائف الأعضاء أو الطب سنة 1993 وهو حاليًا الرئيس التنفيذي العلمي للمعامل الحيوية لنيو انجلاند بالولايات المتحدة.
 
يذكر أنه تماشيًا مع الإجراءات الاحترازية التي تنتهجها الدول للوقاية من فيروس كورونا، تعمل مكتبة الإسكندرية على تقديم خدماتها عن بُعد لأكبر عدد من المستفيدين، من خلال توفير مصادر المعلومات للباحثين من جميع أرجاء مصر؛ سواء كتب ومقالات أوغيرها من مصادر المعلومات بشكل عام ومقالات الدوريات بشكل خاص، حيث تتيح المكتبة أكثر من 120 الف دورية إلكترونية عربية وأجنبية، كما تتيح أيضًا نحو مائتي ألف كتاب علي شبكة الانترنت، في إطار منظومة تهدف إلى الوصول إلى روادها في أي مكان دون أن يطلب منهم الذهاب إليها.
 

 


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