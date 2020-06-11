6 خطوات للحصول على وظيفة.. تعرف عليها فى ورشة عمل مجانية بمكتبة الإسكندرية

الإسكندرية ــ جاكلين منير

ينظم مركز الأنشطة الفرنكوفونية بقطاع الإعلام والاتصال بمكتبة الإسكندرية ورشة عمل مجانية بعنوان "6 خطوات للحصول على وظيفة"، وأشارت مكتبة الإسكندرية فى بيان لها اليوم إلى أنه نظرا للإقبال الشديد على هذه الورشة التى قدمها المركز عدة مرات خلال السنوات الماضية، قام بتحويلها إلى مجموعة من الفيديوهات يتم طرحها إلكترونيا على موقع المكتبة لمواكبة متطلبات هذه الفترة وتعد هذه الورشة مخصصة للباحثين عن وظيفة من الناطقين باللغة الفرنسية.

وتتكون من 6 محاضرات تتناول الموضوعات التالية (كتابة السيرة الذاتية، وصياغة خطاب الترشح للوظيفة، وتجهيز الفيديوهات وشرائح العرض، واعداد الرسوم البيانية والمتحركة ومجلات اون لاين، وتصفح المواقع المهنية، والتدريب على اجتياز مقابلات العمل.

فيما ينظم مركز الدراسات والبرامج الخاصة بقطاع البحث الأكاديمي في مكتبة الإسكندرية، بالتعاون مع الشريك العربي الإقليمي لأكاديمية العالم للعلوم، والذي يستضيفه المركز منذ عام 2005، محاضرات افتراضية بمشاركة علماء حاصلين على جائزة نوبل في مجالات علمية مختلفة. ستعقد أولى هذه المحاضرات اليوم 11 يونيو 2020 في الساعة الرابعة عصرًا ويلقيها السير ريتشارد جون روبرتس، الحاصل على جائزة نوبل في علم وظائف الأعضاء أو الطب سنة 1993 وهو حاليًا الرئيس التنفيذي العلمي للمعامل الحيوية لنيو انجلاند بالولايات المتحدة.