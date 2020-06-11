209 ملايين دولار قيمة صادرات مصر من الألمونيوم والنحاس فى 4 شهور

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شهدت صادرات مصر من الألمونيوم والنحاس تراجعا خلال الـ 4 أشهر الأولى من العام الجارى لتسجل 209 ملايين دولار فى مقابل 252 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2019 بانخفاض 17%.

وأوضح التقرير الصادر عن المجلس التصديرى لمواد البناء، استحواذ 10 دول (الجزائر وإيطاليا وسوريا وليبيا وتركيا واليونان والأردن وألمانيا والمغرب ولبنان) على 75% من صادرات القطاعين خلال أول أربعة أشهر من 2020 بقيمة 156.621 مليون دولار.

وأضاف أن صادرات مصر من "النحاس ومصنوعاته" تراجعت خلال الفترة من "يناير- إبريل 2020" بنحو 29% لتبلغ 42 مليون دولار مقابل 59 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2019.

ولفت التقرير إلى أنه جرى التصدير إلى 28 دولة منها 10 دول جدد جرى التصدير لها خلال تلك الفترة تضمنت (البحرين وإيطاليا والمغرب وساحل العاج والعراق وبلجيكا وكينيا والهند وتوجو وجزر القمر)، واستحوذت 5 دول على 79.4% من إجمالى صادرات النحاس بقيمة 33.356 مليون دولار.



واحتلت الجزائر المرتبة الأولى لأكبر الدول المستوردة للنحاس المصرى خلال أول أربعة أشهر من العام الجارى بالرغم من تراجعها لنحو 15.034 مليون دولار فى مقابل 32.144 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2019 بانخفاض 53%.

وانخفضت صادرات مصر من النحاس إلى لبنان بنسبة 64% خلال الفترة من "يناير-إبريل 2020" لتبلغ 2.257 مليون دولار فى مقابل 6.19 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، وكذلك إلى الاردن بنسبة 28% لتسجل 2.656 مليون دولار فى مقابل 3.706 مليون دولار.



وارتفعت قيمة صادرات النحاس إلى سوريا لتسجل 8.064 مليون دولار فى مقابل 7.007 مليون دولار بنمو 15%، وتركيا بنسبة 27% لتبلغ 5.345 مليون دولار مقابل 4.211 مليون دولار.

وأشار التقرير إلى تراجع صادرات الألمونيوم المصرى خلال أول أربعة أشهر من العام الجارى لتسجل 167 مليون دولار فى مقابل 193 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2019 بانخفاض قدره 14%.

وصدرت مصر الألمونيوم - خلال تلك الفترة - لنحو 50 دولة منها 9 دول (البحرين والصومال ومدغشقر وإندونيسيا وباكستان والبرازيل وموريتانيا والسويد) لم يتم التصدير لها خلال نفس الفترة من العام الماضي.



واستحوذت 5 دول (إيطاليا وألمانيا واليونان وليبيا والمغرب) على 73.8% من إجمالى صادرات الألمونيوم خلال أول 4 أشهر من العام الجارى بقيمة 123.265 مليون دولار.



واحتلت إيطاليا المرتبة الأولى لأكبر الدول المستوردة للألمونيوم المصرى خلال الفترة من "يناير-إبريل 2020" بقيمة 90.624 مليون دولار فى مقابل 90.698 مليون دولار بتراجع طفيف 0.1%.

وتراجعت صادرات مصر من الألمونيوم لألمانيا خلال الـ 4 أشهر الأولى من العام الجارى بنسبة 20% لتبلغ 9.138 مليون دولار فى مقابل 11.473 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2019، وللمغرب لتسجل 6.501 مليون دولار فى مقابل 7.232 مليون دولار بانخفاض قدره 10%.

وارتفعت قيمة صادرات الالمونيوم إلى ليبيا لتسجل 9.542 مليون دولار خلال الفترة من "يناير-إبريل 2020" فى مقابل 4.663 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2019 بنمو 105%، ولليونان بنسبة 171% لتبلغ 7.46 مليون دولار مقابل 2.753 مليون دولار.