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12 مطلبا لـ"إسكان البرلمان" للبت فى أزمة محور ترعة الزمر.. اقرأ التفاصيل

الخميس، 11 يونيو 2020 07:00 ص
12 مطلبا لـ"إسكان البرلمان" للبت فى أزمة محور ترعة الزمر.. اقرأ التفاصيل لجنة الإسكان بمجلس النواب ومحور ترعة الزمر - أرشيفية
كتب ـ هشام عبد الجليل

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تستعد لجنة الإسكان بمجلس النواب، لمناقشة تقرير الوزارة حول محور ترعة الزمر، بالإضافة لعدد عدد من جلسات الاستماع بدعوة كافة الأطراف المعنية وممثلى عن المتضررين لبحث الأمر.

وسبق وإن طالب اللجنة من محافظة الجيزة موافاتها بـ"

1.   رخص العقارات المتضررة لبحث موقفها.

2.   رسم يوضح مسار المحور موقعًا عليه خط التنظيم و العقارات المطلة وابعادها وبعدها عن المسار .

3.   تطور خط التنظيم منذ صدور أول رخصة على مسار المحور وحتى اللحظة.

4.   موافاة اللجنة باشتراطات البناء للعقارات على مسار المحور منذ صدور أول رخصة.

5.   القيمة السوقية للعقارات فى المنطقة.

وطالبت اللجنة وزارة الإسكان وجهاز التعمير بتوضيح عدد من النقاط وهى:

1.    موعد البدء والانتهاء لكل مرحلة والميزانية المقررة للمشروع ونسبة التنفيذ الحالية.

2.    مبلغ التعويضات المخصصة للأهالي وطريقة وتوقيت توزيعها والأسس الموجبة للتعويض.

3.    كيفية تلافى المشاكل الحالية فى المراحل المقبلة والبدائل المختلفة.

4.    تحديد المسارات المرورية أسفل الكبارى بمنطقة العمرانية.

5.    تحديد أماكن كبارى المشاة ومدى إمكانية تنفيذ أنفاق تلافيها لغلق مداخل العقارات.

6.    الاحتياطات التى سيتم تنفيذها لتأمين العقارات القريبة من مسار المحور.

7.    العوائق التي واجهت المشروع فى المرحلة السابقة والحلول التى تم اتخاذها.


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