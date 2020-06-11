اليوم السابع
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يونسكو: فيروس كورونا يشكل تهديدا وجوديا لبعض متاحف العالم

الخميس، 11 يونيو 2020 02:39 م
يونسكو: فيروس كورونا يشكل تهديدا وجوديا لبعض متاحف العالم متحف - صورة أرشيفية
رويترز

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قالت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) إن إجراءات العزل العام التي فُرضت بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد أضرت بشدة بالمتاحف على مستوى العالم وإن أكثر من عشرة بالمئة منها قد لا تفتح أبوابها للأبد في حين سيتعين على أخرى وقف مشاريع جديدة.

وأظهر مسح شمل نحو 1600 متحف في 107 دول أجراه المجلس الدولي للمتاحف التابع ليونسكو ومقره باريس أن جميع متاحف العالم تقريبا أغلقت بسبب جائحة مرض كوفيد-19 الناتج عن الإصابة بالفيروس.

ويخشى قطاع المتاحف الخاصة من العديد من عمليات إشهار الإفلاس في الأشهر المقبلة. ويظهر المسح أن أكثر من ربع المتاحف في أفريقيا وآسيا والدول العربية، يخشى أن يغلق أبوابه للأبد.

وقال إيرنستو أوتون راميرز مساعد مدير عام يونسكو "فقد متحف واحد أو مركز ثقافي واحد أو مسرح واحد سيؤثر على التنوع".

وأضاف أن العديد من المؤسسات الكبرى منها برادو في مدريد تحصل على أكثر من 70 بالمئة من دخلها من تذاكر تباع للسياح وسيؤثر الإغلاق المستمر منذ شهور بسبب الجائحة على تمويلها لسنوات.

وتابع أن الكثير من الدول النامية والدول الخارجة من صراعات ستشهد انتكاسات لسنوات فيما تحقق من تقدم، وأشار تحديدا إلى الصومال ودول أفريقية أخرى تساعد يونسكو السلطات المحلية فيها على إقامة متاحف.

وتوقفت عدة مشروعات جديدة في الفلبين وإندونيسيا والجبل الأسود والعراق وغيرها.

وقال راميرز "سيتطلب الأمر وقتا لاستعادة التقدم الذي أحرز على مدى العشرين عاما الماضية".

 


كورونا

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متاحف العالم

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