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وكيل نقابة العلميين: وفاة أمين الصندوق السابق إثر إصابته بكورونا

الخميس، 11 يونيو 2020 02:53 م
وكيل نقابة العلميين: وفاة أمين الصندوق السابق إثر إصابته بكورونا نقابة العلميين
كتبت آية دعبس

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أعلن المهندس محمد غريب، وكيل ثان نقابة المهن العلمية، وفاة أمين الصندوق السابق الجيولوجى أحمد سعيد، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، داخل مستشفى العزل، بعد إسبوع من إعلان إصابته بالفيروس، موضحا أن حالته كانت غير مستقرة، وواجه ضيق بالتنفس وكان فى حاجه إلى جهاز تنفس صناعى، وتم حجزه بالرعاية المركزة.
 
وأوضح غريب، فى بيان، له اليوم، أن إصابة أمين الصندوق السابق للنقابة، جاءت بعد مخالطته لأحد المخالطين للمدير المالى الذى أُصيب بمقر النقابة بالألفى، لافتا إلى أن الإصابات تعددت بين الموظفين وأسرهم، مشيرا إلى أن سبب انتشار الإصابات هو تعنت المسئولين على المقرات بعدم التطهير والتعقيم وغلق المقرات لفترة العزل.
 
كان المهندس محمد غريب، وكيل ثان نقابة المهن العلمية، قد أكد أن أول إصابة بفيروس كورونا ظهرت بالنقابة، كانت لموظف بإدارة الحسابات وتأكدت إيجابياتها بتحليل المسحة بحميات إمبابة، وتم العزل وبدء برتوكول العلاج، وبتعنت النقابة واستمرار فتحها وتكتمهم علي الخبر بدء بعدها تأكيد الإصابة بأحد موظفى خدمة الأعضاء وأسرته، وإصابة آخر بإدارة الحسابات وأسرته، وإصابة عمال البوفيه، وظهور الأعراض على عدد آخر الذى اكتفى بالعزل المنزلى، وتناول العلاج، وتم عزل 3 موظفين بالنقابة، بعد ظهور الأعراض الأولية لإصابتهم بفيروس كورونا المستجد.
 
وأشار إلى أن المجلس كان قد حذر منذ بداية ظهور أول حالة، ونبه على المخالطين بالعزل إلا أن مخالفة التنبيهات، وتعنت المستولين على النقابة بالقوة تسبب فى انتشار الوباء دون مراعاة لصحة الموظفين والأعضاء وعائلاتهم، داعيا الله أن يشفى جميع المصابين، لافتا إلى ضرورة تجنب التردد على مقر النقابة بالألفى، وعلى كل من تردد هذه الفترة على مقر النقابة بالألفى الالتزام بالعزل المنزلى.
 

نقابة العلميين

امين صندوق نقابة العلميين

وفاة امين صندوق العلميين بكورونا

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