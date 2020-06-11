اليوم السابع
Ads
الخميس، 11 يونيو 2020 04:00 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

وفيات بفيروس كورونا فى الولايات المتحدة تتخطى حاجز الـ 115 ألف حالة

الخميس، 11 يونيو 2020 02:42 م
وفيات بفيروس كورونا فى الولايات المتحدة تتخطى حاجز الـ 115 ألف حالة فيروس كورونا
كتب محمد عبد العظيم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تخطت حصيلة الوفيات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، فى الولايات المتحدة حاجز الـ 115 ألف حالة، وفيما تم تسجيل أكثر من مليونى حالة اصابة بالفيروس التاجى، وتم تسجيل 808,551 حالة شفاء، وذلك بحسب إحصاء "ورلد ميترز". 

وتعد الولايات المتحدة الدولة الأكثر تضررا من تفشى وباء فيروس كورونا، حيث تعد الأولى عالميا فى معدلات الإصابة وحالات الوفاة بسبب هذا الفيروس. 

يذكر ان فيروس كورونا المستجد، يواصل انتشاره فى مختلف دول العالم، حيث تم تسجيل أكثر من 7.4 ملايين إصابة، وتخطت الوفيات حاجز 418 ألف حالة، وفى هذا السياق تعمل شركات الادوية والجهات المعنية، بشكل سريع من أجل التوصل إلى لقاح أو علاج لفيروس كورونا المستجد فى أقرب وقت ممكن. 
 
 
 
 

كورونا

فيروس كورونا

اخبار فيروس كورونا

الولايات المتحدة

اخبار الولايات المتحدة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
النائب العام يحيل حنين حسام ومودة الأدهم للجنايات بتهمة التعدى على قيم المجتمع

النائب العام يحيل حنين حسام ومودة الأدهم للجنايات بتهمة التعدى على قيم المجتمع

شاهد آخر صور لصانع البهجة القدير حسن حسنى قبل رحيله

شاهد آخر صور لصانع البهجة القدير حسن حسنى قبل رحيله

مدبولي: مبادرة خلال شهرين لتوفير قروض ميسرة للمزارعين للتحويل إلى الري الحديث

مدبولي: مبادرة خلال شهرين لتوفير قروض ميسرة للمزارعين للتحويل إلى الري الحديث

الأرصاد للمواطنين: تجنبوا التعرض للشمس.. استمرار ارتفاع حرارة الجو بالـ72 ساعة المقبلة والعظمى بالقاهرة تصل 38 درجة.. توقعات بأمطار خفيفة بأغلب الأنحاء السبت..وانخفاض الدرجات الأحد والعظمى بالعاصمة تصل 33 درجة

الأرصاد للمواطنين: تجنبوا التعرض للشمس.. استمرار ارتفاع حرارة الجو بالـ72 ساعة المقبلة والعظمى بالقاهرة تصل 38 درجة.. توقعات بأمطار خفيفة بأغلب الأنحاء السبت..وانخفاض الدرجات الأحد والعظمى بالعاصمة تصل 33 درجة

الرئيس السورى يصدر مرسوما بإقالة رئيس الوزراء عماد خميس وتكليف حسين عرنوس

الرئيس السورى يصدر مرسوما بإقالة رئيس الوزراء عماد خميس وتكليف حسين عرنوس

"اليوم السابع" يحذر من صفحات مزيفة تنشر أخبارًا مفبركة عن رئيس البرلمان

"اليوم السابع" يحذر من صفحات مزيفة تنشر أخبارًا مفبركة عن رئيس البرلمان

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الخميس 11-6-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الخميس 11-6-2020

الطبيب البطل محمود سامى بعد عودته للمنزل: كان نفسى أشوف ابنى لكنى أراه ببصيرتى.. اكتشفت فى العزل مواهب زملائى.. فضلت استكمال العلاج بالبيت وأملى كبير فى ربنا.. وزوجته: علمنى قراءة الأدب العالمى والعربى.. فيديو

الطبيب البطل محمود سامى بعد عودته للمنزل: كان نفسى أشوف ابنى لكنى أراه ببصيرتى.. اكتشفت فى العزل مواهب زملائى.. فضلت استكمال العلاج بالبيت وأملى كبير فى ربنا.. وزوجته: علمنى قراءة الأدب العالمى والعربى.. فيديو

العربية: فرقاطة اليونان المعترضة سفينة السلاح التركية تعمل ضمن مهمة إيريني

العربية: فرقاطة اليونان المعترضة سفينة السلاح التركية تعمل ضمن مهمة إيريني

الأعلى لتنظيم الإعلام يفتح التحقيق مع قناتي الأهلي والزمالك ويستدعى الممثل القانونى عنهما

الأعلى لتنظيم الإعلام يفتح التحقيق مع قناتي الأهلي والزمالك ويستدعى الممثل القانونى عنهما

القوى العاملة: صرف الدفعة الثانية من منحة الـ500 جنيه من 21 إلى 25 يونيو

القوى العاملة: صرف الدفعة الثانية من منحة الـ500 جنيه من 21 إلى 25 يونيو

منظمة العفو الدولية: قطر لم تدفع رواتب 100 شخص من عمال كأس العالم منذ شهور

منظمة العفو الدولية: قطر لم تدفع رواتب 100 شخص من عمال كأس العالم منذ شهور

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة