وفيات بفيروس كورونا فى الولايات المتحدة تتخطى حاجز الـ 115 ألف حالة

كتب محمد عبد العظيم

تخطت حصيلة الوفيات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، فى الولايات المتحدة حاجز الـ 115 ألف حالة، وفيما تم تسجيل أكثر من مليونى حالة اصابة بالفيروس التاجى، وتم تسجيل 808,551 حالة شفاء، وذلك بحسب إحصاء "ورلد ميترز".

وتعد الولايات المتحدة الدولة الأكثر تضررا من تفشى وباء فيروس كورونا، حيث تعد الأولى عالميا فى معدلات الإصابة وحالات الوفاة بسبب هذا الفيروس.

يذكر ان فيروس كورونا المستجد، يواصل انتشاره فى مختلف دول العالم، حيث تم تسجيل أكثر من 7.4 ملايين إصابة، وتخطت الوفيات حاجز 418 ألف حالة، وفى هذا السياق تعمل شركات الادوية والجهات المعنية، بشكل سريع من أجل التوصل إلى لقاح أو علاج لفيروس كورونا المستجد فى أقرب وقت ممكن.