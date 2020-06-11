وفاة موظف بفرع كهرباء قويسنا فى المنوفية متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا

المنوفية - محمد فتحى

توفى موظف بفرع كهرباء قويسنا بمحافظة المنوفية، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأكد مصدر طبى أن الشخص المتوفى يدعى معاذ م موظف بفرع كهرباء قويسنا بمحافظة المنوفية، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

وكانت أطلقت المستشفيات الجامعية رابط للموقع الالكترونى للعيادات الذكيه www.hi-hea.com لإستخدامه من قبل مندوبى جامعة المنوفية ،يتيح الرابط خدمات حجز موعد بعياده العزل بمعهد الكبد للمرضى من منسوبى جامعة المنوفية المشتبه باصابتهم بمرض الكورونا.

وحفاظا على سلامه المرضى لن يسمح بمناظره الحالات إلا بموعد مسبق علما بأن العيادات تعمل من الساعة العاشرة صباحا وحتى الثامنة مساء، كما يتيح الموقع ملأ إستبيان عن شكوى المريض والذى يعتبر أساسيا الإجابة عن كل أسئله الإستبيان للتسجيل بالعيادة،تحت رعاية الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة و تزامنا مع إعلان تشغيل مستشفى العزل لمنسوبى جامعه المنوفيه بمبنى مستشفى معهد الكبد القومى.

كما تم تخصيص رقم تليفون محمول (01272003634) تحت إشراف قسم طب الأسرة بكلية الطب جامعة المنوفية يهدف إلى مساعدة السادة أعضاء هيئة التدريس و العاملين بجامعة المنوفية فى حالة ظهور أى أعراض و الرد على إستفساراتهم و تحديد الحالات التى تحتاج إلى العزل المنزلى او العزل بالمستشفى مع كتابة التوصية و العلاج اللازم فى حالة العزل المنزلي.