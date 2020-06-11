اليوم السابع
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وفاة مصاب بفيروس كورونا تركه شقيقه على باب المستشفى حميات قنا وفر هارباً

الخميس، 11 يونيو 2020 08:16 م
وفاة مصاب بفيروس كورونا تركه شقيقه على باب المستشفى حميات قنا وفر هارباً جثة كورونا
قنا وائل محمد

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توفى شخص مقيم بمنطقة الزبيدي بمحافظة قنا، نتيجة إصابته بفيروس كورونا داخل غرفة العزل عقب دخوله مستشفى حميات قنا، بواسطة شقيقه الذي تركه على باب المستشفى وقرر الهروب قبل استيفاء بيانات المريض.

واستقبلت مشرحة مستشفى قنا العام، اليوم الخميس، جثة المتوفي بكورونا، "مبارك.م ع"، مقيم بمنطقة الزبيدي شرق مدينة قنا وتبين أن المريض كان يعمل ماسحًا للأحذية وجاء في سيارة إسعاف ومعه شقيقه، وفور وصوله تركه على باب المستشفى وفر هاربًا ولم يدل ببياناته الشخصية للمساعدة في قطع تذكرة الدخول.

وقال مصدر إن إدارة المستشفى فشلت فى التواصل مع أفراد أسرته، ومن بينهم شقيقه لإرسال بطاقة الرقم القومي، وبسبب سوء حالته تم نقله إلى المستشفى، ومنها إلى غرفة العناية لتأخر حالته، ومع ساعات اليوم الأولى توفى المريض، ونُقل إلى مشرحة مستشفى قنا العام.

من ناحية أخرى وحرصا على صحة وسلامة المواطنين من أهل قنا، وجه اللواء أشرف الداودى محافظ قنا بضرورة الإبتعاد عن التجمعات واماكن الإزدحام.

وأكد محافظ قنا على ضرورة توحيد كافة الجهود فى النطاق الطبى ووضع كافة التدابير الاحترازية والخطط الوقائية المتبعة مع ضرورة الالتزام بتطبيق التعليمات الصادرة من وزارة الصحة والسكان لمواجهه أى حالات اشتباه وعزلها لحين التأكد من إصابتها من عدمه .جه كذلك بعدم شرب المياه من المُبردات الموجودة بالشوارع وعدم شرب الشيشة فى المقاهى كإجراءات إحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد .

كما شدد الداودى على منع عرض اللحوم مكشوفة بمحلات الجزارة وحظر عرض السلع الغذائية أمام المحلات التجارية بالشارع.

مشيرا إلى أنه سوف يتم عمل حملات يومية بالاشتراك مع الصحة والتموين والطب البيطري لمتابعة تنفيذ تلك التوجيهات.


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