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وصول بوابات التعقيم للجان الثانوية العامة ودواوين الإدارات بالإسماعيلية.. صور

الخميس، 11 يونيو 2020 05:46 م
وصول بوابات التعقيم للجان الثانوية العامة ودواوين الإدارات بالإسماعيلية.. صور بوابات التعقيلم للجان الثانوية العامة
الإسماعيلية – السيد فلاح

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قال الدكتور خالد خلف قبيصي، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، إن عددًا من البوابات الإليكترونية الخاصة بعملية تعقيم طلاب الثانوية العامة قبل الدخول الي لجنة الإمتحان قد وصلت إلى عدد من الإدارات التعليمية، وفق الخطة التى وضعتها وزارة التربية والتعليم والخاصة بتسليم الوسائل الخاصة بالإحراءات الاحترازية لحماية طلابنا وخاصة في مواجهه فيروس كورونا.

وأضاف، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، فى بيان لمحافظة الإسماعيلية، تسلمت إدارة شمال الاسماعيلية 14 بوابة تعقيم تتضمن بوابة خاصة بمدرسة العلوم والتكنولوجيا "الاستيم" إلي جانب بوابة خاصة بالإدارة، كما تسلمت إدارة جنوب الإسماعيلية التعليمية 3 بوابات خاصة باللجان إلي جانب بوابة خاصة بديوان الإدارة بالإضافه إلي إدارة فايد التعليمية والتقى تسلمت 3 بوابات تعقيم للجان إلي جانب بوابة خاصة بالإدارة .

وتابع مدير تعليم الإسماعيلية، أنه تم بالفعل تركيب البوابات بالمدارس إلى جانب الإدارات حيث تم التدريب علي طريقه استخدامها حتي تؤدى عملها بكفاءة وبكامل طاقتها في ظل أنها الإجراء الأول الذي يتعرض لها طلاب الثانوية العامة قبل الدخول مباشرة إلى الامتحان .

واختتم "قبيصى"، سيتم تسليم باقي الإدارات وعددها خمس إدارات حسب الخطة الموضوعة من الوزارة في الموعد المحدد إلي جانب تسلم باقي الوسائل الخاصة بالإجراءات الاحترازية وفي مقدمتها الكمامات مؤكدًا حرص الوزارة علي توفير الأجواء الأمنة للطلاب والمعلمين وكل المشاركين في العملية الامتحانية.

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