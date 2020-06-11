اليوم السابع
Ads
الخميس، 11 يونيو 2020 11:35 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

وسط احتجاجات على العنصرية..سناتور أمريكية سوداء تبرز كأقوى مرشح نائبة بايدن

الخميس، 11 يونيو 2020 10:40 م
وسط احتجاجات على العنصرية..سناتور أمريكية سوداء تبرز كأقوى مرشح نائبة بايدن احتجاجات فى أمريكا بعد مقتل فلويد
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وسط احتجاجات في أنحاء الولايات المتحدة على العنصرية ووحشية الشرطة، ربما وجدت السيناتور الأمريكية كمالا هاريس اللحظة الأفضل التي استعصت على محاولتها الفاشلة لنيل ترشيح الحزب الديمقراطي للرئاسة لكن يمكن الآن أن تمنحها المركز الثاني في ترشيح الحزب.

وخرجت هاريس، وهي المرأة السوداء الوحيدة التي تشغل مقعدا في مجلس الشيوخ الأمريكي، في مسيرة في الشوارع ورعت تشريعا جديدا لإصلاح الشرطة في الكونجرس وهي مؤيدة قوية للتغيير الاجتماعي الشامل ومن أشد منتقدي الرئيس دونالد ترامب.

وأصبحت السناتور البالغة من العمر 55 عاما من كاليفورنيا أيضا حليفا رئيسيا للمرشح الديمقراطي للرئاسة جو بايدن، الذي سينافس الرئيس الجمهوري في انتخابات الثالث من نوفمبر ، في وقت تصدرت فيه قضايا العرق الحملة الدعائية.

وفي ظل الضغوط التي يواجهها بايدن (77 عاما) داخل حزبه لاختيار امرأة سوداء لمنصب نائب الرئيس، قال مانحون ديمقراطيون وخبراء استراتيجيون ومقربون من حملته في مقابلات إنهم يعتقدون أن هاريس هي الاختيار المرجح.

في اليوم التالي لزيارة بايدن لمدينة هيوستون من أجل لقاء عائلة جورج فلويد، الرجل الأمريكي من أصل أفريقي الذي تسبب موته الشهر الماضي وهو محتجز لدى شرطة منيابوليس في إثارة الاضطرابات بالمدنية، ترأست هاريس حملة تبرعات عبر الإنترنت جمعت لبايدن 3.5 مليون دولار.

وقال مارك لاسري، رئيس مجلس إدارة مجموعة أفنيو كابيتال وعضو اللجنة المالية لحملة بايدن "هي تدرك اللحظة... يريدون شخصا يحفز الناس. ويبدو أنها ذلك الشخص".  


بايدن

امريكا

انتخابات امريكا

ترامب

فلويد

احتجاجات امريكا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

بايدن يهاجم ترامب.. ويزعم: سيحاول سرقة الانتخابات لكن الجيش لن يصمت

الخميس، 11 يونيو 2020 10:09 م

جو بايدن يدعو فيسبوك لتغيير ضوابط الإعلانات والخطاب السياسي

الخميس، 11 يونيو 2020 08:53 م

بايدن يطالب فيسبوك بتغيير سياساته: فشل فى سن إصلاح حقيقى لوقف التضليل على منصته

الخميس، 11 يونيو 2020 07:17 م

بايدن: الجيش سيخرج ترامب من البيت الأبيض إذا خسر الانتخابات ورفض المغادرة

الخميس، 11 يونيو 2020 06:00 م

ترامب: بايدن يرفض ترك المعسكر الراديكالى والاعتراف بأنه على طريق الخطأ

الخميس، 11 يونيو 2020 05:05 م

ترامب يهاجم بايدن: يرفض إخبار رؤسائه الراديكاليين بسيرهم فى الطريق الخطأ

الخميس، 11 يونيو 2020 04:58 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
متحدث الحكومة: فيروس كورونا فقد شراسته و85% من المصابين أعراضهم خفيفة

متحدث الحكومة: فيروس كورونا فقد شراسته و85% من المصابين أعراضهم خفيفة

القاهرة أعلى معدل إصابات كورونا والبحر الأحمر ومطروح وجنوب سيناء الأقل تأثرا

القاهرة أعلى معدل إصابات كورونا والبحر الأحمر ومطروح وجنوب سيناء الأقل تأثرا

طقس الـ72 ساعة المقبلة.. استمرار ارتفاع حرارة الجو والعظمى بالقاهرة تصل 38

طقس الـ72 ساعة المقبلة.. استمرار ارتفاع حرارة الجو والعظمى بالقاهرة تصل 38

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ79 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ79 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

دراسة: أعراض كورونا يمكن أن تستمر أسابيع حتى فى الحالات الخفيفة للمرض

دراسة: أعراض كورونا يمكن أن تستمر أسابيع حتى فى الحالات الخفيفة للمرض

متحدث الوزراء: مناشدات المواطنين وراء تحريك مواعيد الحظر

متحدث الوزراء: مناشدات المواطنين وراء تحريك مواعيد الحظر

حقيقة تبرع 600 ألف ببلازما المتعافين من كورونا.. الصحة توضح

حقيقة تبرع 600 ألف ببلازما المتعافين من كورونا.. الصحة توضح

كل ما تريد معرفته عن موازنة بلدك وإزاى الضرائب بتتصرف على الصحة والتعليم

كل ما تريد معرفته عن موازنة بلدك وإزاى الضرائب بتتصرف على الصحة والتعليم

الحكومة: استمرار غلق المقاهى والكافيهات والحضانات والمدارس حتى نهاية الشهر

الحكومة: استمرار غلق المقاهى والكافيهات والحضانات والمدارس حتى نهاية الشهر

الحكومة: إلزام المواطنين بارتداء الكمامة أثناء تواجدهم بوسائل النقل والمنشآت

الحكومة: إلزام المواطنين بارتداء الكمامة أثناء تواجدهم بوسائل النقل والمنشآت

السيسى أمام القمة الأفريقية المصغرة بشأن تداعيات كورونا: مواجهة الجائحة تستدعى تخفيف وإعفاء الدول الأفريقية من أقساط الديون المستحقة عليها.. ويجب الاستمرار فى دعم الأطقم الطبية فى مكافحة انتشار الفيروس

السيسى أمام القمة الأفريقية المصغرة بشأن تداعيات كورونا: مواجهة الجائحة تستدعى تخفيف وإعفاء الدول الأفريقية من أقساط الديون المستحقة عليها.. ويجب الاستمرار فى دعم الأطقم الطبية فى مكافحة انتشار الفيروس

السيسى: مواجهة جائحة كورونا تستدعى التعاون الوثيق بين الدول الأفريقية

السيسى: مواجهة جائحة كورونا تستدعى التعاون الوثيق بين الدول الأفريقية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة