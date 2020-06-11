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وسائل إعلام إيرانية تنشر أول صورة للمتهم بنقل تحركات "قاسم سليمانى" للاستخبارات الأمريكية

الخميس، 11 يونيو 2020 02:38 م
وسائل إعلام إيرانية تنشر أول صورة للمتهم بنقل تحركات "قاسم سليمانى" للاستخبارات الأمريكية محمود موسوى مجد
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

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نشرت وسائل إعلام إيرانية أول صورة لـ محمود موسوى مجد المتهم حكمت عليه بالاعدام، بتهمة افشاء اماكن وتحركان قائد فيلق القدس السابق قاسم سليمانى، الذى قتلته الولايات المتحدة الامريكية فى بغداد يناير الماضى.

وموسوى هو عنصر مقرب من فيلق القدس التابع للحرس الثورى الإيرانى، حكمت السطات الإيرانية عليه بالإعدام شنقا، واتهمته بالتجسس لصالح جهاز الموساد الإسرائيلى ووكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية.

وقالت السلطات القضائية أنه كان له دورا رئيسيا فى الوشاية بمكان وتحركات قائد فيلق القدس السابق قاسم سليمانى لكنه لاعلاقة له بعملية الاغتيال التى تمت من قبل الولايات المتحدة الأمريكية بالعراق يناير الماضى.

ووفقا لتقارير إيرانية فإن سيد محمود موسوى مجد، كان مقرب من سليمانى، وكان يعمل بمنصب مسؤول التنسيق والاتصالات الخاصة به، وأصدرت محكمة الثورة الإيرانية حكما بإعدامه بعد أن ثبت إدانته بالتعامل مع إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية.

وقالت السلطة القضائية إنه قدم معلومات حول فيلق القدس وأماكن إقامة وتحركات قاسم سليماني القائد السابق لفيلق القدس، مؤكدة أن ملفه لا علاقة له بعملية اغتيال الجنرال قرب مطار بغداد، وأن المراحل القضائية لملفه انتهت قبل مقتل سليمانى.

وقال المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية غلام حسين إسماعيلي خلال مؤتمر صحفي متلفز أن محمود موسوي مجد أدين بالتجسس على القوات المسلحة الإيرانية "وخصوصا فيلق القدس ومكان تواجد وتنقلات الجنرال قاسم سليماني" لقاء مبالغ كبيرة من الدولارات من كل من جهاز الموساد الإسرائيلي ووكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية.

وتابع أن المحكمة العليا أيدت الحكم الصادر بحقه والذي "سينفذ قريبا".

بدروها نفت وكالة أنباء فارس الإيرانية الصور المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعى والمنسوبة لموسوى.


محمود موسوى مجد

ايران

الاستخبارات الامريكية

الموساد

قاسم سليمانى

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