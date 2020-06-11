اليوم السابع
Ads
الخميس، 11 يونيو 2020 08:37 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

وزير القوى العاملة: لم يتم استبعاد أحد من مستفيدى منحة الـ 500 جنيه

الخميس، 11 يونيو 2020 08:09 م
وزير القوى العاملة: لم يتم استبعاد أحد من مستفيدى منحة الـ 500 جنيه وزير القوى العاملة
كتب رامى محيى الدين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال محمد سعفان وزير القوى العاملة، نحاول بقدر الإمكان اختيار توقيتات صرف منحة الـ500 جنيه للبعد عن التزاحم على مكاتب البريد وكان هناك اجتماع اليوم بالقوى العاملة من خلال تقنية الفيديو حضرته هيئة البريد ووزارة التخطيط ووزارة الاتصالات والبنك المركزى وسيتم صرف الدفعة الثانية من يوم 21 إلى 25 وسيتم إرسال رسائل للمستفيدين بموعد الصرف.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحياة اليوم الذى يقدمه الإعلامى محمد مصطفى شردى على قناة الحياة: ما صرف في الدفعة الأولى 300 مليون جنيه وفى هذه الدفعة نفس المبالغ من خلال نفس الآلية، صرفنا في المرة الأولى والمرة الثانية لم نبدا في صرفها من أبن أتى المواطن بأننا نقول له أنه غير مستحق، وسنصرف لنفس العدد وهو 1.6 مليون مستفيد.

 

 


القوى العاملة

منحة الـ500 جنيه

مكاتب البريد

اخبار عاجلة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ79 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ79 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

دراسة: أعراض كورونا يمكن أن تستمر أسابيع حتى فى الحالات الخفيفة للمرض

دراسة: أعراض كورونا يمكن أن تستمر أسابيع حتى فى الحالات الخفيفة للمرض

متحدث الوزراء: مناشدات المواطنين وراء تحريك مواعيد الحظر

متحدث الوزراء: مناشدات المواطنين وراء تحريك مواعيد الحظر

حقيقة تبرع 600 ألف ببلازما المتعافين من كورونا.. الصحة توضح

حقيقة تبرع 600 ألف ببلازما المتعافين من كورونا.. الصحة توضح

كل ما تريد معرفته عن موازنة بلدك وإزاى الضرائب بتتصرف على الصحة والتعليم

كل ما تريد معرفته عن موازنة بلدك وإزاى الضرائب بتتصرف على الصحة والتعليم

الحكومة: استمرار غلق المقاهى والكافيهات والحضانات والمدارس حتى نهاية الشهر

الحكومة: استمرار غلق المقاهى والكافيهات والحضانات والمدارس حتى نهاية الشهر

الحكومة: إلزام المواطنين بارتداء الكمامة أثناء تواجدهم بوسائل النقل والمنشآت

الحكومة: إلزام المواطنين بارتداء الكمامة أثناء تواجدهم بوسائل النقل والمنشآت

السيسى أمام القمة الأفريقية المصغرة بشأن تداعيات كورونا: مواجهة الجائحة تستدعى تخفيف وإعفاء الدول الأفريقية من أقساط الديون المستحقة عليها.. ويجب الاستمرار فى دعم الأطقم الطبية فى مكافحة انتشار الفيروس

السيسى أمام القمة الأفريقية المصغرة بشأن تداعيات كورونا: مواجهة الجائحة تستدعى تخفيف وإعفاء الدول الأفريقية من أقساط الديون المستحقة عليها.. ويجب الاستمرار فى دعم الأطقم الطبية فى مكافحة انتشار الفيروس

السيسى: مواجهة جائحة كورونا تستدعى التعاون الوثيق بين الدول الأفريقية

السيسى: مواجهة جائحة كورونا تستدعى التعاون الوثيق بين الدول الأفريقية

الحكومة: قرار الأندية الرياضية يتعلق بتلقى الاشتراكات فقط دون ممارسة النشاط

الحكومة: قرار الأندية الرياضية يتعلق بتلقى الاشتراكات فقط دون ممارسة النشاط

إيران تعلن استعدادها لحل مشاكلها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

إيران تعلن استعدادها لحل مشاكلها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

إنفوجراف.. الصحة تكشف اهمية الفيتامينات لتقوية المناعة منعا لعدوى كورونا

إنفوجراف.. الصحة تكشف اهمية الفيتامينات لتقوية المناعة منعا لعدوى كورونا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة