وزير القوى العاملة: لم يتم استبعاد أحد من مستفيدى منحة الـ 500 جنيه

كتب رامى محيى الدين

قال محمد سعفان وزير القوى العاملة، نحاول بقدر الإمكان اختيار توقيتات صرف منحة الـ500 جنيه للبعد عن التزاحم على مكاتب البريد وكان هناك اجتماع اليوم بالقوى العاملة من خلال تقنية الفيديو حضرته هيئة البريد ووزارة التخطيط ووزارة الاتصالات والبنك المركزى وسيتم صرف الدفعة الثانية من يوم 21 إلى 25 وسيتم إرسال رسائل للمستفيدين بموعد الصرف.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحياة اليوم الذى يقدمه الإعلامى محمد مصطفى شردى على قناة الحياة: ما صرف في الدفعة الأولى 300 مليون جنيه وفى هذه الدفعة نفس المبالغ من خلال نفس الآلية، صرفنا في المرة الأولى والمرة الثانية لم نبدا في صرفها من أبن أتى المواطن بأننا نقول له أنه غير مستحق، وسنصرف لنفس العدد وهو 1.6 مليون مستفيد.