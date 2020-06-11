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وزير القوى العاملة: تكلفة الدفعة الثانية من منحة الـ500 جنيه تبلغ 800 مليون

الخميس، 11 يونيو 2020 10:50 م
وزير القوى العاملة: تكلفة الدفعة الثانية من منحة الـ500 جنيه تبلغ 800 مليون محمد سعفان
كتب محمد شرقاوى

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قال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن الدفعة الثانية من منحة الـ500 جنيه سيتم صرفها من خلال الفيزا التى استلموها عند صرف الدفعة الأولى، وسيستفاد بها 1.6 مليون شخص بتكلفه 800 مليون جنيه.  

وأضاف محمد سعفان، خلال مداخلة مع الإعلامى شريف عامر عبر برنامجه يحدث فى مصر، أنه سيتم إرسال رسالة لكل مستحق للمنحة باليوم والوقت الذى سيتم فيه الصرف بداء من يوم 21 يونيو الى 25.

وتابع محمد سعفان، نحاول بقدر الإمكان اختيار توقيتات صرف منحة الـ500 جنيه للبعد عن التزاحم على مكاتب البريد وكان هناك اجتماع اليوم بالقوى العاملة من خلال تقنية الفيديو حضرته هيئة البريد ووزارة التخطيط ووزارة الاتصالات والبنك المركزى وسيتم صرف الدفعة الثانية من يوم 21 إلى 25 وسيتم إرسال رسائل للمستفيدين بموعد الصرف.

وأضاف: ما صرف في الدفعة الأولى 300 مليون جنيه وفى هذه الدفعة نفس المبالغ من خلال نفس الآلية، صرفنا في المرة الأولى والمرة الثانية لم نبدا في صرفها من أبن أتى المواطن بأننا نقول له أنه غير مستحق، وسنصرف لنفس العدد وهو 1.6 مليون مستفيد.


محمد سعفان

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