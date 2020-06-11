وزير الإسكان يعزل نفسه في المنزل بعد مخالطته أحد المصابين بفيروس كورونا

كتب أحمد حسن

قرر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تطبيق العزل المنزلى على نفسه لمدة 14 يوما، لمخالطته أحد المصابين بفيروس كورونا المستجد.