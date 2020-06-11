وزير الإسكان يعزل نفسه في المنزل بعد مخالطته أحد المصابين بفيروس كورونا

قرر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تطبيق العزل المنزلى على نفسه لمدة 14 يوما، لمخالطته أحد المصابين بفيروس كورونا المستجد.
وزير الإسكان يعزل نفسه في المنزل بعد مخالطته أحد المصابين بفيروس كوروناالخميس، 11 يونيو 2020 10:34 ص
عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق
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