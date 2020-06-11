اليوم السابع
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وزيرة التعاون ناعية الرئيس السابق لهيئة الاستثمار: ذكراه ستظل قدوة

الخميس، 11 يونيو 2020 12:02 م
وزيرة التعاون ناعية الرئيس السابق لهيئة الاستثمار: ذكراه ستظل قدوة الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي
كتبت هند مختار

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نعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، محسن عادل، الرئيس التنفيذى السابق للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وقالت الوزيرة على صفحتها على الفيس بوك:"تزاملت مع الاخ والزميل العزيز الاستاذ محسن عادل لمدة 4 سنوات فى مجلس إدارة البورصة المصرية، كان حريصاً على اطلاعنا على كل ما هو جديد وكل ما يفيد سوق المال والبورصة فى مصر، ولم يتوانى عن إبداء النصيحة لزملائه واصحاب الشركات والعاملين والباحثين والطلاب فى الأدوار المختلفة والمتعددة التى قام بها.
وأضافت:"رحم الله صديقنا العزيز محسن عادل، وعطر ذكراه الكريمة التى ستظل قدوة لكل من تعامل معه أو علم بمجهوداته، اللهم اغفر له وارحمه واسكنه فسيح جناته، وألهم زوجته داليا واولاده وأهله وذويه الصبر والسلوان وبارك فيهم، انا لله وانا اليه راجعون".
 
برنت اسكرين

 


وزيرة التعاون الدولي

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