اليوم السابع
Ads
الخميس، 11 يونيو 2020 11:21 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

وزارة الصحة تعلن عن إطلاق خدمة التبرع بالدم بالتعاون مع فيسبوك

الخميس، 11 يونيو 2020 10:13 ص
وزارة الصحة تعلن عن إطلاق خدمة التبرع بالدم بالتعاون مع فيسبوك خدمة جديدة - ارشيفية
كتب وليد عبد السلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء




الصحة: الحملة سوف تساهم في تشجيع المتعافيين من فيروس كورونا المستجد للتبرع ببلازما الدم





أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان عن تعاون الوزارة ممثلة في خدمات نقل الدم القومية مع موقع فيسبوك، من خلال حملة لتشجيع المواطنين على التبرع بالدم، في خطوة هي الأولى من نوعها في الشرق الأوسط، موضحة أن تلك الحملة سوف تساهم في تشجيع المتعافيين من فيروس كورونا المستجد (COVID-19 ) بالتبرع ببلازما الدم للمساهمة في علاج الحالات الحرجة من مصابي فيروس كورونا وذلك بعد نجاح التجربة التي تم تطبيقها في مصر على عدد من الحالات الحرجة في المستشفيات وأظهرت نتائج مبدأية مبشرة، من خلال نسبة تعافي جيدة للمرضى.

وأوضح بيان، أنه سيكون متاح لأي شخص يتجاوز عمره 18 عامًا إمكانية التسجيل على (فيسبوك) كمتبرع، وسوف يصله رسائل من مراكز التبرع بالدم القريبة منه لاستقباله كمتبرع، كما يمكن أيضًا دعوة الأصدقاء على موقع (فيسبوك) للتبرع.

 وأشار البيان  إلى أنه يمكن للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم ما بين 18-65 عامًا في مصر التسجيل كمتبرعين بالدم على (فيسبوك) من خلال خاصية "تبرّع بالدم" الموجودة على الملف الشخصي أو من خلال الضغط على الرابط التالي: https://www.facebook.com/donateblood، وسيتم إرسال رسائل للمسجلين كمتبرعين عن إمكانية الحصول على طلبات وفرص التبرع من خلال خاصية "تبرّع بالدم على فيسبوك" على هواتفهم المحمولة، وذلك من خلال 28 فرعًا  لمراكز خدمات نقل الدم القومية بمصر، ومن ضمنهم ٥ أفرع تم تخصيصها للتبرع ببلازما المتعافيين من فيروس كورونا، والمتواجدة على المواقع الرسمية لوزارة الصحة والسكان.

 ولفت إلى أهمية التبرع بالدم في تلك الأوقات الحرجة، مؤكدًا اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية في الوقت نفسه لضمان سلامة المتبرعين، مشيرًا إلى أن تلك الشراكة تعد خطوة هامة للمساعدة في الوصول إلى مستوى التبرعات اللازمة والمخزون الكافي لدعم النظام الصحي المصري.

وفي ذات السياق أعربت نشوى جاد مديرة السياسات العامة بفيسبوك في مصر، عن فخرها بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان المصرية، مؤكدة أهمية تلك الشراكة في إطار جهود (فيسبوك) لدعم الجهات الصحية في ظل الظروف الحرجة، مشيدة بالتعاون السابق بين الوزارة و(فيسبوك) لزيادة التوعية بالفيروس، مؤكدة أن تلك الحملة تساعد الراغبين في التبرع بالدم في الحصول على كافة المعلومات والإرشادات الصحيحة للتبرع بالدم وبلازما الدم.

 

WhatsApp Image 2020-06-11 at 10.03.33 AM
 


 


 


الصحة

فيس بوك

التبرع بالدم

البلازما

فيروس كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الأرصاد: نسب الرطوبة فى الجو تصل لـ 70% وتوقعات بأمطار خفيفة السبت

الأرصاد: نسب الرطوبة فى الجو تصل لـ 70% وتوقعات بأمطار خفيفة السبت

فيديو ..الصحة: عدم ارتداء الكمامة بالمواصلات العامة ينقل عدوى كورونا

فيديو ..الصحة: عدم ارتداء الكمامة بالمواصلات العامة ينقل عدوى كورونا

الحكومة تعلن بعد قليل نتائج اجتماع إدارة أزمة كورونا بشأن عودة الحياة تدريجيا

الحكومة تعلن بعد قليل نتائج اجتماع إدارة أزمة كورونا بشأن عودة الحياة تدريجيا

البابا تواضروس: نصلى للأطقم الطبية فى زمن الوباء ليمنحهم الله نعمة وقوة

البابا تواضروس: نصلى للأطقم الطبية فى زمن الوباء ليمنحهم الله نعمة وقوة

التعليم: منح تسهيلات كثيرة لطلاب الدبلومات الفنية استعدادا للامتحانات

التعليم: منح تسهيلات كثيرة لطلاب الدبلومات الفنية استعدادا للامتحانات

دعوى قضائية بنيويورك تتهم قطر بتمويل إرهابيين نفذوا عمليات قتل أمريكيين

دعوى قضائية بنيويورك تتهم قطر بتمويل إرهابيين نفذوا عمليات قتل أمريكيين

السكة الحديد: وصول الدفعة الثالثة من الجرارات الأمريكية الجديدة الأسبوع المقبل

السكة الحديد: وصول الدفعة الثالثة من الجرارات الأمريكية الجديدة الأسبوع المقبل

الحكومة تحسم مصير حظر التجوال والصلاة بالمساجد والنشاط الرياضى خلال ساعات

الحكومة تحسم مصير حظر التجوال والصلاة بالمساجد والنشاط الرياضى خلال ساعات

رويترز: محتجون أمريكيون يسقطون تمثالا لكريستوفر كولومبوس بولاية مينيسوتا

رويترز: محتجون أمريكيون يسقطون تمثالا لكريستوفر كولومبوس بولاية مينيسوتا

استمرار ارتفاع درجات الحرارة اليوم.. وطقس حار بالقاهرة وشبورة والعظمى 36 درجة

استمرار ارتفاع درجات الحرارة اليوم.. وطقس حار بالقاهرة وشبورة والعظمى 36 درجة

جرائم بيت المقدس..تعرف على أسماء الإرهابيين قادة الخلايا الجغرافية بالمحافظات

جرائم بيت المقدس..تعرف على أسماء الإرهابيين قادة الخلايا الجغرافية بالمحافظات

12 مطلبا لـ"إسكان البرلمان" للبت فى أزمة محور ترعة الزمر.. اقرأ التفاصيل

12 مطلبا لـ"إسكان البرلمان" للبت فى أزمة محور ترعة الزمر.. اقرأ التفاصيل

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة