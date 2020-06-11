اليوم السابع
Ads
الخميس، 11 يونيو 2020 11:21 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

نيوزويك: ميت رومنى يتوقع فوز ترامب بفترة رئاسية ثانية

الخميس، 11 يونيو 2020 11:13 ص
نيوزويك: ميت رومنى يتوقع فوز ترامب بفترة رئاسية ثانية ميت رومنى
كتبت ريم عبد الحميد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال السيناتور الجمهورى البارز ميت رومنى إنه يتوقع أن يتم إعادة انتخاب الرئيس دونالد ترامب فى انتخابات الرئاسة فى نوفمبر 2020، ويتوقع أيضا أن يحتفظ الجمهوريون بالأغلبية فى مجلس الشيوخ.

 

وبحسب ما ذكرت مجلة "نيوزويك"، فإن رومنى، المرشح الرئاسى الجمهورى فى سباق 2012، والذى يعتبر من المنتقدين علنا لترامب، قال إنه واثق أن الجمهوريين سيحتفظون بأغلبيتهم فى مجلس الشيوخ، وأنه طالما توقع أن الرئيس سيعاد انتخابه، ويعتقد أن الأمر سيظل كذلك.

 

وكانت صحيفة نيويورك تايمز قد ذكرت فى وقت سابق هذا الأسبوع أنه من غير المتوقع أن يصوت رومنى لصالح ترامب فى الانتخابات، وربما يكتب اسم زوجته أو يصوت لمرشح مختلف. وعلق رومنى قائلا إنه لن يكشف عمن سيصوت له.

 

 ولفتت نيوزويك إلى أن رومنى كان السيناتور الجمهورى الوحيد الذى صوت إغدانة ترامب على مادتى العزل فى فبراير الماضى.

 وسخر الرئيس ترامب الذى وصف رومنى من قبل بأنه أحمق ومرشح رئاسى فاشل، من السيناتور لمشاركته فى الاجتجاجات ضد العنصرية.  وكتب ترامب على تويتر معلقا على نشر رومنى صورة لنفسه مع المحتجين يقول"الإخلاص الهائل، يا له من الرجل، من الصعب تصديق ذلك، مع هذا النوع من المواهب السياسية فإن ارقامه تتراجع بشدة فى يوتاه".

 

ورد رومنى قائلا إن ترامب لديه الوقت ليفعل أى ما يشعر أنه مناسب، وأفترض ان ترامب سيدعم جهود إصلاح الشرطة بعدما أعرب من قبل عن قلقه لمقتل جورج فلويد، الأمريكى من أصول افريقية على يد الشرطة فى ولاية مينسوتا الأمريكية.


 


ميت رومنى

دونالد ترامب

الانتخابات الامريكية

الجمهوريين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

ترامب يسخر من ميت رومنى بعد مشاركته فى احتجاجات البيت الأبيض: يا له من رجل

الإثنين، 08 يونيو 2020 04:12 م

الصحف العالمية اليوم.. ميت رومنى أول سيناتور جمهورى يشارك باحتجاجات أمريكا.. بدء الحجر الصحى الإلزامى لأسبوعين لجميع الوافدين إلى بريطانيا وغرامة للمخالفين.. إسبانيا تبدأ مفاوضات حول مستقبل جبل طارق بعد بريكست

الإثنين، 08 يونيو 2020 02:18 م

واشنطن بوست: ميت رومنى أول سيناتور جمهورى يشارك فى احتجاجات أمريكا

الإثنين، 08 يونيو 2020 08:52 ص

دونالد ترامب يصف السيناتور الجمهورى ميت رومنى بالجاسوس "الديمقراطى"

الخميس، 06 فبراير 2020 04:32 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الأرصاد: نسب الرطوبة فى الجو تصل لـ 70% وتوقعات بأمطار خفيفة السبت

الأرصاد: نسب الرطوبة فى الجو تصل لـ 70% وتوقعات بأمطار خفيفة السبت

فيديو ..الصحة: عدم ارتداء الكمامة بالمواصلات العامة ينقل عدوى كورونا

فيديو ..الصحة: عدم ارتداء الكمامة بالمواصلات العامة ينقل عدوى كورونا

الحكومة تعلن بعد قليل نتائج اجتماع إدارة أزمة كورونا بشأن عودة الحياة تدريجيا

الحكومة تعلن بعد قليل نتائج اجتماع إدارة أزمة كورونا بشأن عودة الحياة تدريجيا

البابا تواضروس: نصلى للأطقم الطبية فى زمن الوباء ليمنحهم الله نعمة وقوة

البابا تواضروس: نصلى للأطقم الطبية فى زمن الوباء ليمنحهم الله نعمة وقوة

التعليم: منح تسهيلات كثيرة لطلاب الدبلومات الفنية استعدادا للامتحانات

التعليم: منح تسهيلات كثيرة لطلاب الدبلومات الفنية استعدادا للامتحانات

دعوى قضائية بنيويورك تتهم قطر بتمويل إرهابيين نفذوا عمليات قتل أمريكيين

دعوى قضائية بنيويورك تتهم قطر بتمويل إرهابيين نفذوا عمليات قتل أمريكيين

السكة الحديد: وصول الدفعة الثالثة من الجرارات الأمريكية الجديدة الأسبوع المقبل

السكة الحديد: وصول الدفعة الثالثة من الجرارات الأمريكية الجديدة الأسبوع المقبل

الحكومة تحسم مصير حظر التجوال والصلاة بالمساجد والنشاط الرياضى خلال ساعات

الحكومة تحسم مصير حظر التجوال والصلاة بالمساجد والنشاط الرياضى خلال ساعات

رويترز: محتجون أمريكيون يسقطون تمثالا لكريستوفر كولومبوس بولاية مينيسوتا

رويترز: محتجون أمريكيون يسقطون تمثالا لكريستوفر كولومبوس بولاية مينيسوتا

استمرار ارتفاع درجات الحرارة اليوم.. وطقس حار بالقاهرة وشبورة والعظمى 36 درجة

استمرار ارتفاع درجات الحرارة اليوم.. وطقس حار بالقاهرة وشبورة والعظمى 36 درجة

جرائم بيت المقدس..تعرف على أسماء الإرهابيين قادة الخلايا الجغرافية بالمحافظات

جرائم بيت المقدس..تعرف على أسماء الإرهابيين قادة الخلايا الجغرافية بالمحافظات

12 مطلبا لـ"إسكان البرلمان" للبت فى أزمة محور ترعة الزمر.. اقرأ التفاصيل

12 مطلبا لـ"إسكان البرلمان" للبت فى أزمة محور ترعة الزمر.. اقرأ التفاصيل

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة