نيوزويك: ميت رومنى يتوقع فوز ترامب بفترة رئاسية ثانية

كتبت ريم عبد الحميد

قال السيناتور الجمهورى البارز ميت رومنى إنه يتوقع أن يتم إعادة انتخاب الرئيس دونالد ترامب فى انتخابات الرئاسة فى نوفمبر 2020، ويتوقع أيضا أن يحتفظ الجمهوريون بالأغلبية فى مجلس الشيوخ.

وبحسب ما ذكرت مجلة "نيوزويك"، فإن رومنى، المرشح الرئاسى الجمهورى فى سباق 2012، والذى يعتبر من المنتقدين علنا لترامب، قال إنه واثق أن الجمهوريين سيحتفظون بأغلبيتهم فى مجلس الشيوخ، وأنه طالما توقع أن الرئيس سيعاد انتخابه، ويعتقد أن الأمر سيظل كذلك.

وكانت صحيفة نيويورك تايمز قد ذكرت فى وقت سابق هذا الأسبوع أنه من غير المتوقع أن يصوت رومنى لصالح ترامب فى الانتخابات، وربما يكتب اسم زوجته أو يصوت لمرشح مختلف. وعلق رومنى قائلا إنه لن يكشف عمن سيصوت له.

ولفتت نيوزويك إلى أن رومنى كان السيناتور الجمهورى الوحيد الذى صوت إغدانة ترامب على مادتى العزل فى فبراير الماضى.

وسخر الرئيس ترامب الذى وصف رومنى من قبل بأنه أحمق ومرشح رئاسى فاشل، من السيناتور لمشاركته فى الاجتجاجات ضد العنصرية. وكتب ترامب على تويتر معلقا على نشر رومنى صورة لنفسه مع المحتجين يقول"الإخلاص الهائل، يا له من الرجل، من الصعب تصديق ذلك، مع هذا النوع من المواهب السياسية فإن ارقامه تتراجع بشدة فى يوتاه".

ورد رومنى قائلا إن ترامب لديه الوقت ليفعل أى ما يشعر أنه مناسب، وأفترض ان ترامب سيدعم جهود إصلاح الشرطة بعدما أعرب من قبل عن قلقه لمقتل جورج فلويد، الأمريكى من أصول افريقية على يد الشرطة فى ولاية مينسوتا الأمريكية.



