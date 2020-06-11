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ننشر أرقام التواصل العاجلة لمرضى كورونا بشمال سيناء

الخميس، 11 يونيو 2020 03:07 م
ننشر أرقام التواصل العاجلة لمرضى كورونا بشمال سيناء الأرقام الساخنة
شمال سيناء ـ محمد حسين

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أعلنت مديرية الصحة بشمال سيناء ، اليوم، أرقام الخطوط الساخنة بمحافظة شمال سيناء لتواصل المرضى من حالات الإصابة والاشتباه بكورونا وهى :

 

الخط الساخن لمحافظة شمال سيناء : 114

أزمات محافظة شمال سيناء : 3327052

طوارئ مديرية الصحة : 3328471

الخط الساخن الاستفسار عن فيروس كورونا : 3328471

رقم الشكاوى الحكومية لمجلس الوزراء : 16528

 

وسبق وأعلنت مديرية الصحة بشمال سيناء، فى بيان لها عن اخر موقف  لكورونا، عن شفاء حالتين وإصابة 8 بكورونا فى العريش وبئر العبد، وأوضح البيان، أن آخر الإحصائيات الرسمية لموقف انتشار فيروس كورونا بشمال سيناء ، تؤكد وجود 8 حالات كورونا تحت العلاج وشفاء حالتين، وأن إجمالى الحالات 52 حالة، السلبى منها 35، و7 حالات تحت الفحص، والحالات الإيجابية 10، تم منها شفاء حالتين، وعزل حالة فى مستشفى العزل بأبوخليفة، وعزل حالة فى مستشفى العريش ، وعزل 5 حالات فى مستشفى بئر العبد، وعزل حالة منزلى .

وكانت قد أعلنت مديرية الصحة بشمال سيناء استمرارها فى إعفاء المرضى من رسوم الفحوصات الطبية بمستشفى العريش العام.

ونفذت صحة شمال سيناء فعاليات توعوية بخطورة مرض كورونا وسبل تجنب الإصابة بالفيروس ، وقام بتنفيذها  فى مدينة الشيخ زويد بشمال سيناء متخصصون، واستهدفت اماكن تواجد الأهالى .

وأعلنت إدارة الشيخ زويد الصحية، أن الفعاليات تضمنت ندوة قدمتها أمل مصطفى مسئولة الإعلام بالإدارة للتوعية عن فيروس الكورونا المستجد وعن أهمية تأجيل الإنجاب في هذه المرحلة الصعبة وذلك لحماية الجنين والأم من خطورة الفيروس بمقر مديرية التموين والتجارة الدخلية بشمال سيناء وتم مراعاة قواعد التباعد الإجتماعي بالندوة.

وقامت حنان الجوهري مشرفة الرائدات الريفيات بالشيخ زويد زيارة اشرافية وعقد ندوة للتوعية عن فيروس الكورونا المستجد بمقر رعاية الطفل بالشيخ زويد.

وكانت اعلنت إدارة الطب الوقائى بمركز بئر العبد التابعة بصحة شمال سيناء، توفير ادوية لمخالطين حالات كورونا ببئرالعبد بشمال سيناء.

واوضح بيان لها انه بناء على البروتوكول الخاص بوزارة الصحة، وتعليمات مدير الإدارة الصحية ببئر العبد، قام الطاقم الطبي بالمركز الحضرى بتجهيز وتسليم الأدوية الخاصة بـ المخالطين لحالات إيجابية بمدينة بئرالعبد.

كما أعلنت إدارة الطب الوقائى ببئر العبد، أن الدكتور على محمد حسن، مدير الإدارة الصحية ببئر العبد ، وجه بعدم الرد على شكاوى المواطنين على وسائل التواصل الإجتماعي إلا من خلال الطرق الرسمية.

 

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شمال سيناء

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