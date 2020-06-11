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نقل تبعية برنامج الفضاء المصرى من القومية للإستشعار عن بعد لوكالة الفضاء

الخميس، 11 يونيو 2020 03:00 م
نقل تبعية برنامج الفضاء المصرى من القومية للإستشعار عن بعد لوكالة الفضاء الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء
كتبت هند مختار

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أصدر الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء ، قرار بنقل تبعية برنامج الفضاء المصرى الملحق بالهيئة القومية للإستشعار من البعد وعلوم الفضاء إلى وكالة الفضاء المصرية .
 
 
كما أصدر رئيس الوزراء قرار بنقل تبعية مركز إعداد القادة لإدارة الأعمال التابع لقطاع مشروعات التدريب والتنيمة بوزارة قطاع الأعمال العام لجهاز المركزى للتنظيم والإدارة .
 
 
 
كما نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الوزراء بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الطفل واللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات .
 
 
 
 

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