نقل تبعية برنامج الفضاء المصرى من القومية للإستشعار عن بعد لوكالة الفضاء

كتبت هند مختار

أصدر الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء ، قرار بنقل تبعية برنامج الفضاء المصرى الملحق بالهيئة القومية للإستشعار من البعد وعلوم الفضاء إلى وكالة الفضاء المصرية .

كما أصدر رئيس الوزراء قرار بنقل تبعية مركز إعداد القادة لإدارة الأعمال التابع لقطاع مشروعات التدريب والتنيمة بوزارة قطاع الأعمال العام لجهاز المركزى للتنظيم والإدارة .

كما نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الوزراء بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الطفل واللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات .