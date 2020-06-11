نقابة المهندسين بالأقصر تنعى منى خضيرى لوفاتها متأثرة بكورونا.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت محافظة الأقصر، اليوم الخميس، وفاة المهندسة منى خضيرى عضو مجلس نقابة المهندسين سابقاً، وصاحبة مشروع "أيكو طاقة" والتى فازت فى عام 2018، بجائزة "هنا الشباب"، وهى متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وهى إبنة مدينة إسنا جنوب الأقصر.

وفى نفس السياق نعت نقابة المهندسين بمحافظة الأقصر، فى بيان صحفى، المهندسة منى خضيرى أحمد مؤسس شركة الخضيري للبيوجاز، وعضو مجلس إدارة نقابة المهندسين بالأقصر سابقاً، ورائدة العمل الخيري والمجتمعي، وزوجة المهندس محمد ربيع، التي وافتها المنية اليوم، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بخالص رحمته وأن يلهم أسرتها وذويها الصبر والسلوان

ومن جانبه قالت شقيقتها "هبة خضيرى" أن شقيقتها توفيت متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، والتى كانت حامل خلال الفترة الماضية، حيث كانت قد شاركت منى الخضيرى، الفتاة الصعيدية صاحبة مشروع "أيكو طاقة"، وفازت بجائزة أولى حلقات الموسم الثانى من "هنا الشباب"، حيث أن مشروعها كان يعتمد على تحويل المخلفات الحيوانية "روث المواشى" إلى طاقة "غاز" وسماد عضوى عالى الجودة نقى طبيعى يستخدم فى الزراعة، بديلاً عن السماد العضوى والمواد الكيماوية، وقالت فى لقاء تليفزيونى سابق أن والدها ساهم كثيرًا فى مساعدتها وكان الداعم الأساسى فى المشوار الذى تؤديه، حيث أنها اقترضت 15 ألف جنيه من والدها من أجل البدء فى انطلاق مشروعها، موضحة أنها تركت عملها "مهندسة مدنى" للتفرغ للمشروع وللمساهمة فى تخفيف أعباء الفلاحين.



نقابة المهندسين بالأقصر تنعى المهندسة منى خضيرى عضو النقابة (1)



نقابة المهندسين بالأقصر تنعى المهندسة منى خضيرى عضو النقابة (2)



نقابة المهندسين بالأقصر تنعى المهندسة منى خضيرى عضو النقابة (3)



نقابة المهندسين بالأقصر تنعى المهندسة منى خضيرى عضو النقابة (4)



نقابة المهندسين بالأقصر تنعى المهندسة منى خضيرى عضو النقابة (5)