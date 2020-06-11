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نقابة الأطباء تنعى نائب مدير معهد القلب وأستاذ تشريح بعد إصابتهما بكورونا

الخميس، 11 يونيو 2020 04:01 م
نقابة الأطباء تنعى نائب مدير معهد القلب وأستاذ تشريح بعد إصابتهما بكورونا الدكتور يسري كامل نائب مدير معهد القلب القومي
كتبت آية دعبس

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نعت النقابة العامة للأطباء، بمزيد من الحزن والأسي الشهيد الدكتور يسرى كامل، نائب مدير معهد القلب القومى، والذى توفي إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد، داعية الله أن يتقبله من الشهداء ويسكنه فسيح جناته ويلهم أسرته الصبر والسلوان.
 
كما نعت النقابة العامة للأطباء، بمزيد من الحزن والأسى، الشهيد الدكتور محمد عبد العليم سعد، أستاذ التشريح بجامعة طنطا، الذى توفى إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد، داعية الله أن يتقبله من الشهداء ويسكنه فسيح جناته ويلهم أسرته الصبر والسلوان.
 
كان قد قال الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، إن عدد شهداء الأطباء نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد، بلغ حتى الآن 59 طبيبا، مشيرا إلى إن النقابة طالبت وزارة الصحة عدة مرات بإخطارها بالبيانات الرسمية الخاصة بشهداء الواجب من الأطباء فى جائحة الكورونا، ولم يكن هناك رد من جانب الوزارة، وعليه تم عمل فريق من أعضاء النقابة العامة للأطباء والنقابات الفرعية، للتواصل والوصول إلى الأطباء المصابين والشهداء بعدة طرق مختلفه، حتى  يتم الوصول إلى معلومات موثقة، هى: الاسم، التخصص، مكان العمل، مكان العزل أو العلاج.
 
وأضاف الزيات، فى بيان له: أما الأعداد التى نصل إليها ونعلن عنها، فهى أعداد حقيقية، ولكن قد يكون عدد غير كامل، وهناك أطباء قد لا تصل اليهم اللجنة، مشيرا إلى أنه منذ بداية الجائحة والنقابة تطالب بتوفير المستلزمات الطبية الوقائية، وعمل اختبارات للفريق الطبى، وعزل الفريق الطبى المخالط للمرضى، ثم  إضافة الإصابة بالكورونا كإصابة عمل، واضافة المصابين والشهداء إلى قانون الشهيد،  وقد تم فعلا اضافة الكورنا لإصابة العمل وتم اضافة الشهداء لصندوق المخاطر المهنية، إلا أننا مصممين على اضافتهم لقانون الشهيد لوجود تمويل ثابت وكريم لهم.
 
 
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نقابة الاطباء

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