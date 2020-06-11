اليوم السابع
Ads
الخميس، 11 يونيو 2020 02:52 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

نقابة الأطباء تخاطب مجلس الوزراء لحل أزمة تكليف مارس 2020

الخميس، 11 يونيو 2020 01:19 م
نقابة الأطباء تخاطب مجلس الوزراء لحل أزمة تكليف مارس 2020 نقابة الأطباء
كتبت آية دعبس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
خاطبت نقابة الأطباء، المهندس مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بخصوص أزمة أطباء التكليف الجدد، دفعة مارس 2020، اليوم الخميس، موضحة أن الأزمة مازالت لم تحل، حيث أنه لم يتم وضع أي حلول لها من قبل مسئولى وزارة الصحة حتى الآن، وذلك على الرغم من توجيهات رئيس الجمهورية بضرورة حل هذه المشكلة، وهذا الأمر يلحق الضرر المباشر بمستقبل أكثر من سبعة آلاف من شباب الأطباء في الوقت الذي نحتاج فيه إلى جهودهم في المنظومة الصحية خاصة في هذه الظروف الحرجة .
 
واشارت النقابة، فى خطابها، إلى أنه على الرغم من عقد العديد من اللقاءات بين ممثلى شباب الأطباء ومسئولى وزارة الصحة بحضور ممثلى النقابة، وشرح فيها ممثلوا شباب الأطباء سلبيات النظام المستحدث الذي ظهرت عند تطبيقه فعليا على الدفعة التكميلية السابقة، وتقدموا بمقترحات عملية لحل المشكلة، وطلبوا التكليف طبقا للنظام القديم المتعارف عليه منذ سنوات طويلة لحين وضع خطة متأنية والتجهيز الفعلي لأي نظام جدید مستحدث قبل تطبيقه لتلافي حدوث سلبيات جوهرية تخل بالمنظومة التدريبية والصحية وبمستقبل الأطباء أنفسهم، إلا أن مسئولى الوزارة لم يضعوا حلولا فعلية للمشكلة بل يحاولون الإلتفاف على توجيهات رئيس الجمهورية، وذلك بأن قاموا بالإعلان عن تكليف من يرغب على النظام المستحدث وتكليف من يرغب على نظام (ثالث).
 
وأوضحوا أن هذا النظام عبارة عن تكليف الأطباء بالمستشفيات لمدة عام ثم إلتحاقهم بنفس النظام المستحدث بما فيه من مشكلات عديدة، فى محاولة من مسئولى وزارة الصحة في تجميد الوضع لمدة عام ثم العودة للنظام المستحدث المعترض عليه، وأكدت النقابة علي ان إصرار مسئولي وزارة الصحة غير المبرر على تطبيق النظام المستحدث في التكليف، أو تجميد الوضع لمدة عام ثم تطبيق نفس النظام المعترض عليه بما يحتويه من سلبيات تضر بالأطباء وبالمنظومة التدريبية والصحية، وهذا الإصرار الغريب على تجاهل مطالب شباب الأطباء، يثير العديد من علامات الإستفهام.
 
وفي نهاية خطابها طالبت النقابة من رئيس مجلس الوزراء  توجيه مسئولى وزارة الصحة بالاستجابة لمطالب شباب الأطباء العادلة ، وذلك لحاجة الوطن والمنظومة الصحية لجهود شباب الأطباء في هذه الظروف الدقيقة التي نحتاج فيها لجهود كل طبيب للمشاركة في مكافحة الوباء الذي يهدد حياة المواطنين .
 
WhatsApp Image 2020-06-11 at 1.02.52 PM
 

 


نقابة الاطباء

تكليف اطباء مارس 2020

تكليف مارس 2020

تكليف الاطباء

اخبار مصر اليوم

اخبار عاجلة

اخبار مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

نقابة الأطباء تنعى الدكتور سالم خليل أستاذ المسالك البوليه إثر إصابته بكورونا

الأربعاء، 10 يونيو 2020 01:08 م

نقابة أطباء الأسنان تقرر إغلاق مقرها اعتبارا من اليوم وحتى إشعار آخر بسبب كورونا

الأربعاء، 10 يونيو 2020 12:15 م

نقابة الأطباء تنعى الدكتور رأفت القاضى استشارى الجراحة بأسوان بعد وفاته بكورونا

الأربعاء، 10 يونيو 2020 11:48 ص

نقابة الأطباء بالشرقية تنعى أستاذا بطب الزقازيق توفى بفيروس كورونا

الأربعاء، 10 يونيو 2020 11:11 ص

عضو بنقابة الأطباء: وفاة 3 أطباء بكورونا.. وارتفاع العدد لـ58 طبيبا

الأربعاء، 10 يونيو 2020 10:20 ص

نقابة الأطباء تنعى طبيبين توفيا إثر إصابتهما بكورونا

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 10:30 م

نقابة الأطباء تخاطب مجلس الوزراء لتشديد إجراءات الحماية للطواقم الطبية

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 07:17 م

نقابة الأطباء تنعى طبيبين توفيا نتيجة الإصابة بفيروس كورونا

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 03:59 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
العربية: فرقاطة اليونان المعترضة سفينة السلاح التركية تعمل ضمن مهمة إيريني

العربية: فرقاطة اليونان المعترضة سفينة السلاح التركية تعمل ضمن مهمة إيريني

الأعلى لتنظيم الإعلام يفتح التحقيق مع قناتي الأهلي والزمالك ويستدعى الممثل القانونى عنهما

الأعلى لتنظيم الإعلام يفتح التحقيق مع قناتي الأهلي والزمالك ويستدعى الممثل القانونى عنهما

القوى العاملة: صرف الدفعة الثانية من منحة الـ500 جنيه من 21 إلى 25 يونيو

القوى العاملة: صرف الدفعة الثانية من منحة الـ500 جنيه من 21 إلى 25 يونيو

منظمة العفو الدولية: قطر لم تدفع رواتب 100 شخص من عمال كأس العالم منذ شهور

منظمة العفو الدولية: قطر لم تدفع رواتب 100 شخص من عمال كأس العالم منذ شهور

إنفوجراف.. تفاصيل قرارات الحكومة لعودة الحياة تدريجيا في زمن كورونا

إنفوجراف.. تفاصيل قرارات الحكومة لعودة الحياة تدريجيا في زمن كورونا

تصنيف فيفا.. مصر تحتفظ بالمركز الـ51 وبلجيكا فى الصدارة

تصنيف فيفا.. مصر تحتفظ بالمركز الـ51 وبلجيكا فى الصدارة

العظمى بالقاهرة ستصل 33 درجة.. الأرصاد تكشف موعد انخفاض درجات الحرارة

العظمى بالقاهرة ستصل 33 درجة.. الأرصاد تكشف موعد انخفاض درجات الحرارة

الدوري الإسباني يعود للحياة بعد توقف3 أشهر.. ديربى أندلسى مثير بين إشبيلية وريال بيتيس الليلة.. مباريات بلا انقطاع على مدار 39يوما.. الريال يلاحق برشلونة على الصدارة.. وميسى يتفوق على الجميع بالمساهمة فى31 هدفا

الدوري الإسباني يعود للحياة بعد توقف3 أشهر.. ديربى أندلسى مثير بين إشبيلية وريال بيتيس الليلة.. مباريات بلا انقطاع على مدار 39يوما.. الريال يلاحق برشلونة على الصدارة.. وميسى يتفوق على الجميع بالمساهمة فى31 هدفا

فيديو وصور.. الحكومة تعلن حظر التجوال من الثامنة مساء وحتى الرابعة صباحا حتى نهاية الشهر الجارى.. واستمرار غلق الشواطئ والمتنزهات.. ودراسة عودة دور العبادة أول يوليو فى المحافظات الأقل إصابة بفيروس كورونا

فيديو وصور.. الحكومة تعلن حظر التجوال من الثامنة مساء وحتى الرابعة صباحا حتى نهاية الشهر الجارى.. واستمرار غلق الشواطئ والمتنزهات.. ودراسة عودة دور العبادة أول يوليو فى المحافظات الأقل إصابة بفيروس كورونا

فيديو.. 7 قرارات للحكومة اليوم تتعلق بعودة الطيران والصلاة بالمساجد وحظر التجوال

فيديو.. 7 قرارات للحكومة اليوم تتعلق بعودة الطيران والصلاة بالمساجد وحظر التجوال

فيديو.. الحكومة تعلن استمرار غلق الحدائق والمتنزهات والشواطئ حتى 30 يونيو

فيديو.. الحكومة تعلن استمرار غلق الحدائق والمتنزهات والشواطئ حتى 30 يونيو

فيديو.. الحكومة : امتحانات الثانوية العامة فى موعدها وضوابط لحماية الطلاب

فيديو.. الحكومة : امتحانات الثانوية العامة فى موعدها وضوابط لحماية الطلاب

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة