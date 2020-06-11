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نجاح أول ولادة قيصرية لطبيبة مصابة بكورونا بمستشفى عزل قها.. صور

الخميس، 11 يونيو 2020 11:59 ص
نجاح أول ولادة قيصرية لطبيبة مصابة بكورونا بمستشفى عزل قها.. صور المولودة بعد العملية الجراحية
القليوبية إبراهيم سالم

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أعلن مستشفى قها المركزى للحجر الصحى والمخصص لاستقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، نجاح أول ولادة قيصرية لطبيبة صيدلانية تدعي شيماء عزت فتحي تعمل بمستشفى ناصر العام، لتكون أول حالة ولادة تتم داخل المستشفى منذ أن تم تخصيصها لاستقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وقالت المستشفى، أن فريق العملية ضم كلا من الدكتور أحمد مصطفي متولي طبيب تخدير، والدكتور إسلام شمس أخصائي نساء وتوليد، والدكتور أحمد سامي نائب نساء، كما ضم طاقم التمريض الممرضة دعاء رضا، والممرضة حنان فرحات، ورئيس قسم الصيانة رضا عرفات.

وأكدت المستشفى، استقرار حالة الأم المصابة بفيروس كورونا، إلى جانب استقرار حالة الطفلة "مسك أحمد عطية" المولودة مع التأكيد على وضعها تحت الملاحظة لمتابعة مستجدات الحالة.

وكانت مستشفى الحجر الصحي بقها أعلنت خروج الممرضة "هنا على" التابعة لمستشفى قليوب بعد تعافيها من فيروس كورونا، ليرتفع عدد المتعافين بالمستشفى إلى 255 متعافيا.

وقالت الدكتورة أسماء عربى رئيس الفريق الطبى السادس بمستشفى قها للحجر الصحى بالقليوبية، فى بيان لها، إن عدد المتعافين من الفيروس ارتفع إلى 255 شخصا، مشيرة إلى أن الفريق الطبى أسرة واحدة ويعاملون المرضى من هذا المنطق، وأن عدد المتعافين من فيروس كورونا بالمستشفى ارتفع بسبب الحالة النفسية الجيدة التى تساهم فى رفع معدلات الشفاء.

ويواصل الطاقم الطبى والعاملون بمستشفى الحجر الصحى بقها تقديم الخدمات الطبية للمرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد، بكل رضا وسعادة، لمواجهة الفيروس وتعافى جميع المصابون بالفيروس، فهم يواصلون العمل ليل نهار وتقديم كل ما باستطاعتهم لخدمة الجميع.

وأكد مستشفى الحجر الصحى بقها أنه لا وقت للراحة سواء من الطاقم الطبى أو التمريض أو الطاقم الإدارى أو العمال بالمستشفى، والعمل يتم على مدار 24 ساعة متواصلة لتقديم خدمة أفضل للمرضى، وأن مقياس النجاح هو زيادة أعداد حالات الشفاء للمرضى المصابين بالفيروس.

 

1الطفلة

1الطفلة

 

أثناء التجهيز قبل عملية الولادة
أثناء التجهيز قبل عملية الولادة

 

أثناء التجهيز للعملية
أثناء التجهيز للعملية

 

أثناء العملية الجراحية
أثناء العملية الجراحية

 

الطفلة بعدولادة
الطفلة بعدولادة

 

الطفلة
الطفلة

 

العملية الجراحية
العملية الجراحية

 

العملية
العملية

 

الفريق الطبي للجراحة
الفريق الطبي للجراحة

 

فريق الجراحة
فريق الجراحة

 


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