اليوم السابع
Ads
الخميس، 11 يونيو 2020 02:11 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

نانسى بيلوسى: شهادة شقيق فلويد تركت بصماتها علينا.. وأتـمنى تحقيق العدالة

الخميس، 11 يونيو 2020 01:06 ص
نانسى بيلوسى: شهادة شقيق فلويد تركت بصماتها علينا.. وأتـمنى تحقيق العدالة نانسى بيلوسى
كتب هيثم سلامة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكدت نانسى بيلوسى، رئيسة مجلس النواب الأمريكي، أن شهادة  فيلونيس شقيق جورج فلويد الذى قتل على يد شرطي أمريكى، للجنة القضائية بمجلس النواب تركت بصماتها علينا، موضحة أنه لابد للعلم الأمريكي الذى رفف فوق مبنى الكابيتول، أن يكون رمزا للالتزام المشترك لتحقيق العدالة لضحايا الشرطة.

وكتبت نانسى بيلوسى، عبر حسابها بموقع تويتر:"إن شهادة  فيلونيس فلويد "شقيق جورج فلويد" للجنة القضائية بمجلس النواب ترك بصماته علينا جميعا، أتمنى أن يكون هذا العلم، الذي حلّق فوق مبنى الكابيتول في يوم قتل شقيقه، رمزًا لالتزامنا المشترك بضمان العدالة لجورج وجميع ضحايا عنف الشرطة".

نانسى بيلوسى
نانسى بيلوسى

على جانب آخر، دعت رئيسة مجلس النواب الأمريكى نانسى بيلوسى اليوم إلى إزالة تماثيل رموز الحقبة الكونفدرالية من الكابيتول بعد مقتل فلويد، بحسب فرانس برس.
 
نانسى بيلوسى وشقيق جورج فلويد
نانسى بيلوسى وشقيق جورج فلويد

يذكرأن، أكدت نانسى بيلوسى، رئيسة مجلس النواب بالولايات المتحدة الأمريكية، أن ذلك الوقت ليس لترويج  شعارات لإلهاء الشعب الأمريكي، وحان العمل من أجل حماية الأرواح وسبل العيش، موضحة أن مجلس الشيوخ لابد من اتخاذ إجراءات فورية بتمرير قانون العدالة والشرطة.

وقالت نانسى بيلوسى، عبر حسابها بموقع تويتر:"ليس هذا وقت الشعارات لإلهاء الشعب الأمريكي، حان الوقت للعمل من أجل حماية الأرواح وسبل العيش الأمريكية، ويجب على مجلس الشيوخ اتخاذ إجراءات فورية".

يشار أن رئيسة مجلس النواب الأمريكى، شاركت فى الاحتجاجات على وفاة المواطن الأفريقي الأصل جورج فلويد، وذلك خارج مبنى الكابيتول.

 

 


نانسى بيلوسى

جورج فلويد

شقيق جورج فلويد

فيلونيس فلويد

أمريكا

العدالة

الولايات المتحدة الأمريكية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

نيوزويك: تراجع إصابات كورونا فى مينيسوتا رغم استمرار احتجاجات جورج فلويد

الخميس، 11 يونيو 2020 12:05 ص

مظاهرات في باريس لتكريم جورج فلويد واحتجاجا على عنف الشرطة بفرنسا.. فيديو

الأربعاء، 10 يونيو 2020 09:08 م

ذهب مع الريح.. ما علاقة جورج فلويد بمنع عرض فيلم Gone With The Wind فى منصة أمريكية؟

الأربعاء، 10 يونيو 2020 06:59 م

مقتل جورج فلويد يعصف بأصنام العبودية.. التخريب يطال تمثال مكتشف أمريكا.. والبريطانيون يدمرون تمثال تاجر رقيق يعود للقرن الـ17.. وتمثال تشرشل ضمن ضحايا العاصفة.. ومجسم ملك بلجيكا يدفع ثمن جرائمه بحق الكونغوليين

الأربعاء، 10 يونيو 2020 06:30 م

شقيق فلويد لنواب الكونجرس: عشرون دولاراً لم تكن تستحق أن يموت رجل أسود

الأربعاء، 10 يونيو 2020 05:07 م

شقيق جورج فلويد لنواب الكونجرس: علينا التغير للأفضل ليرقد أخى بسلام

الأربعاء، 10 يونيو 2020 05:02 م

جرافيتى عملاق لجورج فلويد على الجدار العازل فى بيت لحم بفلسطين

الأربعاء، 10 يونيو 2020 04:36 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اعرف كواليس وموعد ميلاد هلال ذو القعدة لعام 1441 وأول أيامه

اعرف كواليس وموعد ميلاد هلال ذو القعدة لعام 1441 وأول أيامه

مستشفيات عزل الشرقية..5حالات ولادة لمصابات كورونا إحداهن عانت 14عاما من العقم

مستشفيات عزل الشرقية..5حالات ولادة لمصابات كورونا إحداهن عانت 14عاما من العقم

الكهرباء: مد خطة رفع الدعم حتى 2025 ساهم فى خفض نسبة الزيادة

الكهرباء: مد خطة رفع الدعم حتى 2025 ساهم فى خفض نسبة الزيادة

الرى تحذر المعتدين على النيل: سنحيل المخالفات لجهات التحقيق وسنحاسب المعتدين

الرى تحذر المعتدين على النيل: سنحيل المخالفات لجهات التحقيق وسنحاسب المعتدين

التعليم: اجتماع عبر الفيديو كونفرانس مع رؤساء لجان الثانوية الأسبوع المقبل

التعليم: اجتماع عبر الفيديو كونفرانس مع رؤساء لجان الثانوية الأسبوع المقبل

تسجيل أكثر من 3 ملايين و700 ألف حالة شفاء من فيروس كورونا حول العالم

تسجيل أكثر من 3 ملايين و700 ألف حالة شفاء من فيروس كورونا حول العالم

مدير بنوك الدم: بلازما المتعافين لازالت فى مرحلة التجارب الإكلينيكية ولم تعمم بعد

مدير بنوك الدم: بلازما المتعافين لازالت فى مرحلة التجارب الإكلينيكية ولم تعمم بعد

الصحة: ارتفاع حالات كورونا المتحولة نتيجة تحاليلها من إيجابية لسلبية لـ11583

الصحة: ارتفاع حالات كورونا المتحولة نتيجة تحاليلها من إيجابية لسلبية لـ11583

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ78 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ78 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

السيسى يوجه بتوفير أقصى درجات التأمين لطلاب الثانوية العامة بالامتحانات

السيسى يوجه بتوفير أقصى درجات التأمين لطلاب الثانوية العامة بالامتحانات

ترامب يرحب في اتصال مع السيسى بجهود مصر لتحقيق التسوية السياسية بليبيا

ترامب يرحب في اتصال مع السيسى بجهود مصر لتحقيق التسوية السياسية بليبيا

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 10-6-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 10-6-2020

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة