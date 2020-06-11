نانسى بيلوسى: شهادة شقيق فلويد تركت بصماتها علينا.. وأتـمنى تحقيق العدالة

كتب هيثم سلامة

أكدت نانسى بيلوسى، رئيسة مجلس النواب الأمريكي، أن شهادة فيلونيس شقيق جورج فلويد الذى قتل على يد شرطي أمريكى، للجنة القضائية بمجلس النواب تركت بصماتها علينا، موضحة أنه لابد للعلم الأمريكي الذى رفف فوق مبنى الكابيتول، أن يكون رمزا للالتزام المشترك لتحقيق العدالة لضحايا الشرطة.

وكتبت نانسى بيلوسى، عبر حسابها بموقع تويتر:"إن شهادة فيلونيس فلويد "شقيق جورج فلويد" للجنة القضائية بمجلس النواب ترك بصماته علينا جميعا، أتمنى أن يكون هذا العلم، الذي حلّق فوق مبنى الكابيتول في يوم قتل شقيقه، رمزًا لالتزامنا المشترك بضمان العدالة لجورج وجميع ضحايا عنف الشرطة".



نانسى بيلوسى



على جانب آخر، دعت رئيسة مجلس النواب الأمريكى نانسى بيلوسى اليوم إلى إزالة تماثيل رموز الحقبة الكونفدرالية من الكابيتول بعد مقتل فلويد، بحسب فرانس برس.



نانسى بيلوسى وشقيق جورج فلويد

يذكرأن، أكدت نانسى بيلوسى، رئيسة مجلس النواب بالولايات المتحدة الأمريكية، أن ذلك الوقت ليس لترويج شعارات لإلهاء الشعب الأمريكي، وحان العمل من أجل حماية الأرواح وسبل العيش، موضحة أن مجلس الشيوخ لابد من اتخاذ إجراءات فورية بتمرير قانون العدالة والشرطة.

وقالت نانسى بيلوسى، عبر حسابها بموقع تويتر:"ليس هذا وقت الشعارات لإلهاء الشعب الأمريكي، حان الوقت للعمل من أجل حماية الأرواح وسبل العيش الأمريكية، ويجب على مجلس الشيوخ اتخاذ إجراءات فورية".

يشار أن رئيسة مجلس النواب الأمريكى، شاركت فى الاحتجاجات على وفاة المواطن الأفريقي الأصل جورج فلويد، وذلك خارج مبنى الكابيتول.