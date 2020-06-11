اليوم السابع
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نائب مدينة الأقصر يتقدم بطلب لوزارة الصحة لتخصيص فندق لعزل مصابى كورونا

الخميس، 11 يونيو 2020 10:34 ص
نائب مدينة الأقصر يتقدم بطلب لوزارة الصحة لتخصيص فندق لعزل مصابى كورونا النائب أحمد إدريس عضو مجلس النواب عن دائرة بندر
الأقصر – أحمد مرعى

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أعلن النائب أحمد إدريس عضو مجلس النواب عن دائرة بندر محافظة الأقصر، أنه تقدم بمذكرة إلى الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، لتسليم فندق سياحي وتخصيص قرية كاملة بالمحافظة، يصلحان أن يكونا مستشفى عزل لعلاج مصابي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وذلك بعد تجهيزها من جانب اللجنة الوزارية المعنية بمواجهة الأزمة.

وأكد نائب بندر الأقصر، فى بيان صحفى، أنه جاء بنص مذكرته التي تلقاها المكتب الفني لوزيرة الصحة:- ( كل ما نقدمه من دعم لمصر ولأهالينا في الأقصر، هو جزء صغير من رد الجميل لبلد نشأنا وعملنا بها، وعلى خيرها تربينا، وفي مدارسها وجامعاتها تعلمنا، في إطار مسئؤليتنا المجتمعية لدعم دور الوزارة الرائد وفريق الأطباء والتمريض وتمكينهم من أداء واجبهم الوطني بأمان وسلام، وتمر مصر حاليا بأزمة طارئة تستدعى منا جميعا أن نكون يداً واحدة مع بلدنا، وأن يكون الإصطفاف والتراحم والترابط والإلتفاف حول الوطن هو هدفنا الوحيد لمواجهة وتخطي هذا الوقت الإستثنائي، من خلال دعم جهود الدولة لاحتواء الآثار السلبية لفيروس كورونا).

وشدد النائب أحمد إدريس عضو مجلس النواب عن دائرة بندر الأقصر، على أن مصر دولة كبيرة وقوية بقيادتها الرشيدة ومعدن شعبها الأصيل الذي يظهر في الأزمات ويؤكد قدرته على إجتيازها، مشددا عل أن هذا الأمر ليس وقت حساب المكسب والخسارة إنه وقت التفكير في مصر أولا وقبل كل شيء، وتقديم يد العون للدولة فى ظل تلك الظروف العصيبة.

وكانت قد أكدت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الأقصر، أنه يتم بصورة يومية تقديم خدمات المتابعة اليومية للحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، والمعزولة منزلياً والمخالطين لهم، حيث شكل الدكتور السيد أحمد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بالأقصر فريق كبير من مسئولي الصحة، وذلك لمتابعة جميع حالات الإصابة المعزولة منزلياً، والمصنفين بأعراض بسيطة وكذلك متابعة المخالطين لهم.

 


الاقصر

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اخبار الاقصر

وزارة الصحة

نائب يعرض فندق وقرية لعزل المصابين

اخبار المحافظات

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