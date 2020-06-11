اليوم السابع
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نائب ترامب يحذف صورة تظهر مخالفته قواعد التباعد الاجتماعى مع الفريق الانتخابى

الخميس، 11 يونيو 2020 09:01 م
نائب ترامب يحذف صورة تظهر مخالفته قواعد التباعد الاجتماعى مع الفريق الانتخابى نائب ترامب
كتب محمد سعودي

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في الوقت الذي يتفشى فيه فيروس كورونا المستجد في العالم وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية، نشر نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس صورة له مع العشرات من أعضاء فريق الرئيس الانتخابي دون الالتزام بقواعد التباعد الجسدي أو ارتداء الكمامات ما أثار جدلا واسعا على منصات السوشيال ميديا، ما دفع نائب ترامب إلى حذف الصورة.

نائب ترامب
نائب ترامب

 

ونشر نائب الرئيس الأمريكي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، صورة له مع العشرات من فريق الرئيس الانتخابات معلقا عليها :"هؤلاء الرجال والنساء العظماء الذين يعملون في حملة بنس-ترامب"، وبدا من تغريدته أن اللقاء لم يكن مقررا.

وفي وقت سابق، أصدرت اللجنة المسؤولة عن تنسيق جهود مكافحة الوباء في أمريكا، توصيات للمواطنين الأمريكيين، تدعوهم فيها إلى التزام ارتداء الكمامات الواقية والحفاظ على التباعد الاجتماعي.

على صعيد آخر، قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم الخميس، إن إجمالي المصابين بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة بلغ مليونا و994283 شخصا بزيادة 20486 حالة عن الإحصاء السابق مضيفة أن عدد الوفيات ارتفع 834 ليصل الإجمالي إلى 112967 وفاة.

ويشمل الإحصاء حالات الإصابة والوفيات بمرض كوفيد-19 حتى الساعة الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة العاشر من يونيو حزيران مقارنة بالتقرير الصادر أمس الأربعاء.

ولا تعكس أرقام المراكز الأمريكية بالضرورة البيانات التي تصدرها كل ولاية على حدة.

 


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