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موقع بريطانى: مصر تقدم حوافز مالية للمساعدة في انتعاش السياحة

الخميس، 11 يونيو 2020 01:16 م
موقع بريطانى: مصر تقدم حوافز مالية للمساعدة في انتعاش السياحة شرم الشيخ
كتبت رباب فتحى

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قال موقع "ترافل ويكلى" البريطانى إن مصر مررت مجموعة من الحوافز المالية لتحفيز السياحة الوافدة إليها في أعقاب جائحة فيروس كورونا.

وتهدف الإجراءات إلى تشجيع السفر إلى البلاد عندما يُسمح باستئناف الرحلات الجوية الدولية ، وفقًا لمكتب السياحة المصري.

ومن بين الإجراءات،  تخفيض رسوم هبوط الطائرات ومواقف السيارات إلى النصف ، وخصم 20 ٪ على الخدمات الأرضية في مطارات جنوب سيناء والغردقة ومطروح.

وفي الوقت نفسه ، سيتم تقديم وقود الطائرات بأسعار مخفضة لشركات الطيران.

وسيحصل مسافرو مصر للطيران على الرحلات الدولية على خصم 20 ٪ على تذاكر الدخول وتصاريح الزوار إلى المتاحف والمواقع الأثرية في جميع أنحاء البلاد.

تبنت وزارة السياحة والآثار المصرية سياسة جديدة قبل أزمة كوفيد19 لربط السياحة الثقافية على طول وادي النيل مع السياحة الساحلية على البحر الأحمر مع أول رحلة داخلية في فبراير بين شرم الشيخ والأقصر.

وكانت أعلنت شركة إيزي جيت البريطانية للعطلات أنها ستطلق عطلاتها الخاصة بمصر، وستبدأ من شتاء 2020، وستركز على شرم الشيخ والغردقة.

 

وقال موقع مجلة "ايه بى تى ايه" البريطانية إن الشركة تقدم مجموعة من الخيارات لعطلاتها في مصر، من فنادق خمس نجوم إلى خيارات عائلية ومنتجعات تشمل أكوا بارك وتتضمن منتزهات مائية داخلها.

 

وقال الموقع إن جميع عملاء إيزي جيت هوليدايز يحصلون على 23 كجم من الأمتعة ولا يتعين عليهم سوى دفع وديعة بقيمة 60 جنيهًا إسترلينيًا.

 

قال بول بيكسبي ، مدير الاستراتيجية والموارد في إيزي جيت للعطلات: "نحن متحمسون للغاية لإعلان عطلاتنا الجديدة في مصر اليوم. لدينا عرض رائع من عروض الشتاء 2020 في كل من شرم الشيخ والغردقة. يمكن للعملاء التطلع إلى عطلة طويلة ينعمون فيها بالراحة ، مع عطلة تحتوي على شيء حقًا للجميع . لا يمكننا الانتظار لبدء اصطحاب الأشخاص في عطلة مرة أخرى ومساعدتهم على تكوين ذكريات لا تُنسى. "

 

 


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