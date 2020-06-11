اليوم السابع
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منظمة الصحة: جائحة فيروس كورونا "تتسارع" فى أفريقيا

الخميس، 11 يونيو 2020 11:43 ص
منظمة الصحة: جائحة فيروس كورونا "تتسارع" فى أفريقيا منظمة الصحة العالمية
رويترز

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قالت منظمة الصحة العالمية اليوم الخميس، إن جائحة فيروس كورونا "تتسارع" في أفريقيا، حيث تنتشر من العواصم التي وصلت إليها مع المسافرين، لكن لا يبدو أن هناك الكثير من الإصابات الخطيرة أو الوفيات التي لا يتم رصدها.

وقالت ماتشيديسو مويتي المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لأفريقيا في بيان صحفي في جنيف إن عشر دول تتصدر الجائحة في أفريقيا حيث تشكل 75 بالمئة من بين حوالي 200 ألف إصابة في القارة التي سجلت 5000 حالة وفاة. وسجلت جنوب أفريقيا ربع الإصابات.

وقالت مويتي "نعتقد أن أعداد الإصابات الخطيرة والوفيات التي لا يتم رصدها ليست كبيرة".

وأضافت "أحد التحديات الرئيسية في أفريقيا لا تزال تتمثل في توفر الإمدادات، خاصة أدوات الفحص".

 


منظمة الصحة العالمية

كورونا

فيروس كورونا

جنوب افريقيا

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