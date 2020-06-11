اليوم السابع
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مصر للطيرن تتيح السفر لعدة وجهات على الرحلات الإستثنائية.. تعرف عليها

الخميس، 11 يونيو 2020 10:02 م
مصر للطيرن تتيح السفر لعدة وجهات على الرحلات الإستثنائية.. تعرف عليها مطار القاهرة
كتبت رحاب نبيل

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أعلنت شركة مصر للطيران النقل الوطني لجمهورية مصر العربية، عن فتح باب الحجز لعدة وجهات علي الرحلات الاستثنائية التي تنظمها الشركة لعودة المصريين العالقين بالخارج، بسبب تعليق الرحلات الدولية ضمن الخطة الاحترازية للدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد ومنع انتشاره عبر المسافرين .

وتشمل الوجهات ألمانيا، انجلترا، النمسا، فرنسا، إيطاليا، واشترطت مصر للطيران أن يكون الركاب المتجهين من القاهرة إلي تلك الوجهات، من حاملي جنسيات تلك الدول، وحاملي الإقامات الدائمة بتلك الدول، والمسموح لهم بالمرور عبر تلك الوجهات إلي وجهة أخري ( مع شرط وجود تذاكر مكملة إلي الواجهة النهائية) .

وأكدت الشركة علي عدم قابلية استرداد التذاكر ويسمح بالتعديل وفقاً للشروط والأحكام، حيث سيتم إتاحة الرحلات علي نظم الحجز .

وكانت أعلنت مصر للطيران عن تنظيم رحلات إلي بعض الدول الأوروبية  ، الي امستردام وفرانكفورت يوم 12 يونيو، وتنظيم رحلات أخرى أيام 14 و 15 يونيو إلى باريس وفينا وميونخ ،لنقل عدد من مواطنى الاتحاد الأوروبى من العالقين فى مصر بالتنسيق مع عدد من السفارات ، وتم فتح الحجز على المقاعد الخالية للمواطنين المصريين الذين يحملون إقامات دائمة فى هذه الدول، ويتم نقل المصريين العالقين فى هذه الدول فى مرحلة العودة.

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مصر للطيران

رحلات استثنائية

العالقين بالخارج

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