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مصرع 34 مهاجرا غير شرعى إثر غرق مركبهم قبالة السواحل التونسية

الخميس، 11 يونيو 2020 11:33 ص
مصرع 34 مهاجرا غير شرعى إثر غرق مركبهم قبالة السواحل التونسية غرق مركب _ صورة أرشيفية
كتب وكالات

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أعلنت السلطات التونسية، مصرع 34 مهاجرًا غير شرعي، يحملون جنسيات إفريقية بعد غرق مركبهم قبالة سواحل جزيرة قرقنة جنوب تونس.

وأفاد البيان الصادر من وزارة الداخلية التونسية اليوم، بحسب وكالة "واس"، أنه تم انتشال 34 جثة هم 23 امرأة و9 رجال وطفلان فى الثالثة من العمر تقريباً.

وأشار البيان إلى أن المركب كان يقل حوالى 53 شخصًا من المهاجرين غير الشرعيين، عندما انطلق من سواحل مدينة صفاقس (270 كلم جنوب تونس العاصمة) فى الليلة الفاصلة بين 4 و5 يونيو الجارى فى اتجاه إيطاليا، مشيرَا إلى أن الأبحاث جارية للكشف عن ملابسات الواقعة.

وتعمل الفرق الأمنية بجزيرة قرقنة، بمساعدة من عناصر من البحرية التونسية، على العثور عن بقية الأشخاص الذين كانوا على متن المركب، بواسطة غواصين.

 


مصرع 34 مهاجرا غير شرعى

غرق مركب

السواحل التونسية

تونس

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