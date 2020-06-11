مصرع مدنيين اثنين إثر انفجار قنبلة فى العاصمة الأفغانية

كابول (أ ش أ)

لقى مدنيان اثنان مصرعهما إثر انفجار قنبلة مغناطيسية فى العاصمة الأفغانية كابول، وقال المتحدث باسم شرطة كابول فردوس فارامرز فى تصريح لوكالة أنباء (باجفاك) الأفغانية، اليوم الخميس، إن الحادث وقع بالدائرة الثامنة لشرطة كابول.

ولم يكشف المتحدث على الفور عن المزيد من التفاصيل بشأن الجهة التى تقف وراء الانفجار.

وكان مبعوث الرئيس الروسى الخاص إلى أفغانستان، مدير الإدارة الأسيوية الثانية بوزارة الخارجية الروسية، زامير كابولوف، أعلن أمس الأربعاء، أن مشاورات بين الولايات المتحدة وروسيا و أفغانستان ستعقد، يوم 15 يونيو .