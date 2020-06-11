اليوم السابع
Ads
الخميس، 11 يونيو 2020 11:25 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

مصرع مدنيين اثنين إثر انفجار قنبلة فى العاصمة الأفغانية

الخميس، 11 يونيو 2020 10:28 ص
مصرع مدنيين اثنين إثر انفجار قنبلة فى العاصمة الأفغانية القوات الأفغانية ـ صورة أرشيفية
كابول (أ ش أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لقى مدنيان اثنان مصرعهما إثر انفجار قنبلة مغناطيسية فى العاصمة الأفغانية كابول، وقال المتحدث باسم شرطة كابول فردوس فارامرز فى تصريح لوكالة أنباء (باجفاك) الأفغانية، اليوم الخميس، إن الحادث وقع بالدائرة الثامنة لشرطة كابول.

ولم يكشف المتحدث على الفور عن المزيد من التفاصيل بشأن الجهة التى تقف وراء الانفجار.

وكان مبعوث الرئيس الروسى الخاص إلى أفغانستان، مدير الإدارة الأسيوية الثانية بوزارة الخارجية الروسية، زامير كابولوف، أعلن أمس الأربعاء، أن مشاورات بين الولايات المتحدة وروسيا و أفغانستان ستعقد، يوم 15 يونيو .

وقال كابولوف في تصريح خاص لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية: "من المقرر إجراء مشاورات ثلاثية يوم الإثنين المقبل " .
ولفت كابولوف إلى أن "هذه ليست صيغة جديدة ، بل مجرد مشاورات ستعقد بناء على طلب وزير الخارجية الأفغاني "أتمار". لقد وافقنا على التواصل مع بعضنا البعض " .

يذكر أنه بالإضافة إلى كابولوف نفسه، سيشارك في المشاورات كل من الممثل الخاص الأميركي إلى أفغانستان، زلماي خليل، ووزير خارجية جمهورية أفغانستان الإسلامية، محمد حنيف أتمار.

 

 


افغانستان

انفجار فى افغانستان

كابول

الشرطه الافغانيه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الأرصاد: نسب الرطوبة فى الجو تصل لـ 70% وتوقعات بأمطار خفيفة السبت

الأرصاد: نسب الرطوبة فى الجو تصل لـ 70% وتوقعات بأمطار خفيفة السبت

فيديو ..الصحة: عدم ارتداء الكمامة بالمواصلات العامة ينقل عدوى كورونا

فيديو ..الصحة: عدم ارتداء الكمامة بالمواصلات العامة ينقل عدوى كورونا

الحكومة تعلن بعد قليل نتائج اجتماع إدارة أزمة كورونا بشأن عودة الحياة تدريجيا

الحكومة تعلن بعد قليل نتائج اجتماع إدارة أزمة كورونا بشأن عودة الحياة تدريجيا

البابا تواضروس: نصلى للأطقم الطبية فى زمن الوباء ليمنحهم الله نعمة وقوة

البابا تواضروس: نصلى للأطقم الطبية فى زمن الوباء ليمنحهم الله نعمة وقوة

التعليم: منح تسهيلات كثيرة لطلاب الدبلومات الفنية استعدادا للامتحانات

التعليم: منح تسهيلات كثيرة لطلاب الدبلومات الفنية استعدادا للامتحانات

دعوى قضائية بنيويورك تتهم قطر بتمويل إرهابيين نفذوا عمليات قتل أمريكيين

دعوى قضائية بنيويورك تتهم قطر بتمويل إرهابيين نفذوا عمليات قتل أمريكيين

السكة الحديد: وصول الدفعة الثالثة من الجرارات الأمريكية الجديدة الأسبوع المقبل

السكة الحديد: وصول الدفعة الثالثة من الجرارات الأمريكية الجديدة الأسبوع المقبل

الحكومة تحسم مصير حظر التجوال والصلاة بالمساجد والنشاط الرياضى خلال ساعات

الحكومة تحسم مصير حظر التجوال والصلاة بالمساجد والنشاط الرياضى خلال ساعات

رويترز: محتجون أمريكيون يسقطون تمثالا لكريستوفر كولومبوس بولاية مينيسوتا

رويترز: محتجون أمريكيون يسقطون تمثالا لكريستوفر كولومبوس بولاية مينيسوتا

استمرار ارتفاع درجات الحرارة اليوم.. وطقس حار بالقاهرة وشبورة والعظمى 36 درجة

استمرار ارتفاع درجات الحرارة اليوم.. وطقس حار بالقاهرة وشبورة والعظمى 36 درجة

جرائم بيت المقدس..تعرف على أسماء الإرهابيين قادة الخلايا الجغرافية بالمحافظات

جرائم بيت المقدس..تعرف على أسماء الإرهابيين قادة الخلايا الجغرافية بالمحافظات

12 مطلبا لـ"إسكان البرلمان" للبت فى أزمة محور ترعة الزمر.. اقرأ التفاصيل

12 مطلبا لـ"إسكان البرلمان" للبت فى أزمة محور ترعة الزمر.. اقرأ التفاصيل

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة