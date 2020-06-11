مصرع عامل فى تصادم موتوسيكل مع سيارة ملاكى بقنا

قنا - وائل محمد

لقى عامل مصرعه، اليوم الخميس، فى حادث تصادم موتوسيكل مع سيارة ملاكى، على كوبرى العبودى على طريق قنا - قفط الزراعى، وتم الدفع بـ 3 سيارات إسعاف، حيث كان قد تلقى اللواء شريف عبدالحميد، مدير أمن قنا، إخطارا يفيد بمصرع " يوسف أحمد على حامد " ، 45 عامًا ، فى حادث تصادم سيارة مع موتوسيكل على كوبرى العبودى، على طريق قنا - قفط الزراعى .



تم نقل الجثة إلى مستشفى قنا الجامعي، كما تم تحرير محضر بالحادثة، وأخطرت النيابة لتولى التحقيقات .



فى سياق آخر، لقى شاب مصرعه، وأصيب والده، بعدة طعنات نافذة بخنجر، بقرية الجمالية التابعة لمركز قوص جنوب محافظة قنا، بسبب مشاجرة مع ابن عمه لخلافات مالية بينهم .



تلقى اللواء شريف عبدالحميد، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة قوص، يفيد بمقتل أحمد محسب أحمد ، 24عاما، بعد إصابته بطعنتين بخنجر فى الصدر، وإصابة والده محسب أحمد علي، 52 عاما، بقطع فى عضلة الذراع الأيسر، بسبب مشاجرة مع ابن عمه لخلافات مالية بينهم بالنجع البحرى فى قرية الجمالية بقوص.



تم ايداع الجثة بمشرحة مستشفى قوص المركزي، تحت تصرف النيابة العامة ، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتتولى التحقيقات.

