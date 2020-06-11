مستشفيات أسوان ترفع درجة التأهب لمواجهة زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا

أسوان - صلاح المسن - عبد الله صلاح

ترفع مستشفيات محافظة أسوان حالة التأهب القصوى لاستيعاب المصابين من فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19"، لتلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية ولتقديم أفضل خدمة طبية للمرضى.

كما تجوب لجنة المحافظ بأسوان كافة المستشفيات والمواقع الطبية لمتابعة مستوى الخدمة وانتظام العمل داخلها، تنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة المستشفيات التى تستقبل حالات الاشتباه بفيروس كورونا، لاتخاذ التدابير اللازمة وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد.

حيث يستمر عمل لجان المتابعة اليومية للمستشفيات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والرقابية وإعداد تقارير يومية للوقوف على الحالة العامة للمستشفيات ومتابعة أوجه القصور والسلبيات للتعامل الفورى معها وحلها فى أسرع وقت ممكن، من خلال التنسيق المستمر بين المحافظة ووزارة الصحة والسكان، لتوفير كافة المستلزمات الطبية والعلاجية لمرضى فيروس كورونا.

وتشمل أعمال المرور اليومية التأكد من توافر المستلزمات الطبية والأدوية وانتظام حضور الأطقم الطبية وصرف الأدوية ولمتابعة تعديل السلبيات السابق رصدها،،وتبذل لجان المتابعة قصارى جهدها لمساعدة الأطقم الطبية والتنبيه بالالتزام التام ببروتوكول وزارة الصحة فى التعامل مع الحالات المرضية وعلى ضرورة متابعة أعمال النظافة لغرف المرضى أول بأول والتخلص الفورى من المخلفات.

وكذلك التأكد من استقبال الحالات على مدار 24 ساعة، والتأكيد على متابعة أسر العزل المنزلى وضمان وصول العلاج لهم ورصد أى سلبيات تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء.

فى نفس السياق وجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان وكيل وزارة الصحة بأسوان بمتابعة لحظية لمنظومة العمل بمستشفى نصر النوبة وباقى مستشفيات الفرز والعزل فى نطاق محافظة أسوان المخصصة لاستقبال حالات الاشتباه بالإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وفى حالة ظهور أى مشكلة يتم عرضها على الفور على محافظ أسوان شخصياً لاتخاذ اللازم حيالهم مع تحويل المتسبب للتحقيق الفورى مثل إحالة المسئول المالى بإدارة نصر النوبة الصحية للتحقيق بسبب تأخر إصلاح وصيانة المغسلة وجهاز التعقيم .

وكما قرر اللواء أشرف عطية محافظ أسوان إحالة 6 أطباء بمستشفيات نصر النوبة وكوم أمبو ودراو المركزية للتحقيق تمهيداً إيقافهم لمدة 3 أشهر عن العمل وخصم مستحقاتهم المالية وذلك بعد رصد تغيبهم عن العمل على الرغم من الاحتياج الشديد لجهودهم لإسعاف وعلاج الحالات المصابة بفيروس كورونا

كما استدعى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان مدير عام مستشفى نصر النوبة بحضور الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان من أجل الوقوف على أسباب الشكاوى الجماهيرية المتعددة من تدنى مستوى الخدمة الطبية بالمستشفى، وأيضاً أسباب إصابة عدد من طاقم التمريض.

وقد شدد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على أنه سيتم استبعاد أى مسئول لا يقوم بواجباته الوظيفية على أكمل وجه خلال هذه الفترة الحرجة، كما أنه سيتم اتخاذ إجراءات قاسية لأى أحد من الأطقم الطبية يحاول الهروب من ميدان العمل لأنه يوازى الهروب من المعركة حيث لن يسمح خلال المرحلة الحالية بأى تخاذل أو استهتار يمس حياة وسلامة المواطن الأسوانى.

من ناحية أخرى يقول محمد على من الأهالى ضرورة محاسبة كل الموظفين والعمال والأطباء والتمريض المتخاذلين بمستشفيات اسوان والوحدات الصحية والإدارات الصحية فى هذه الظروف الصعبة التى نعيشها جميعا بسبب زيادة المصابين ب فيروس كورونا واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.