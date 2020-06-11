اليوم السابع
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مستشفى الإسماعيلية العام يستقبل 13 مصابا بكورونا بعد تخصيصه للعزل.. صور

الخميس، 11 يونيو 2020 09:43 م
مستشفى الإسماعيلية العام يستقبل 13 مصابا بكورونا بعد تخصيصه للعزل.. صور الطاقم الطبى بمستشفى الإسماعيلية العام
الإسماعيلية – السيد فلاح

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قال الدكتور محمد خالد، مدير العناية المركزة بمستشفيات الإسماعيلية، إن مستشفى الإسماعيلية العام، بدأ اليوم فى استقبال حالات مصابى كورونا المستجد "كوفيد19"، بعد تحويله لمستشفى عزل صحى، وأضاف، الدكتور محمد خالد، والذى يشرف على العناية المركزة فى مستشفيات العزل بالإسماعيلية، ومستشفى أبو خليفة ومستشفى الصدر والإسماعيلية العام، فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، أن مستشفى الإسماعيلية العام، استقبل اليوم 13 حالة مصابة بكورونا، من بينهم حالتين دخلت العناية المركزة، و11 حالة فى العزل الداخلى.

وأكد أن مستشفى الإسماعيلية العام، تم تخصيصه لمتستشفى عزل، بقوة 32 سرير عزل داخلي و6 أسرة عناية مركزة.

وجاء تخصيص مستشفى الإسماعيلية العام، كمستشفى عزل صحى، كثالث مستشفى فى الإسماعيلية للعزل الصحى، بعد مستشفى أبو خليفة الذى تم تخصيصة فى الثامن من مارس الماضى، كثانى مستشفى للحجر الصحى فى مصر، بعد مستشفى النجيلة بمحافظة مرسى مطروح، ثم مستشفى الصدر الذى تم تخصيصة فى الأول من يونيو الجارى، فى الوقت نفسه تستعد جامعة قناة السويس لتحويل مستشفى المسالك لمستشفى عزل بالإسماعيلية.

كانت وزارة الصحة قد رفعت كفاءة مستشفى الإسماعيلية العام، بتكلفة 362 مليون جنيه، بعد أن بدأت الوزارة منذ أكثر من عامين فى تطوير ورفع كفاءة مستشفى الإسماعيلية العام، والذى افتتحت للعمل عام 2005، استعدادًا لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل فى المحافظة، بهدف تمكين المستشفى من تلبية كافة متطلبات الخدمة الطبية المطلوبة لأهالي المحافظة.

ويضم المستشفى العام بالإسماعيلية، عيادة تخصصية لأمراض السكر تم تجهيزها بأحدث وسائل تكنولوجية لعلاج أمراض السكر في مصر، وتعد الثانية من نوعها على مستوى الجمهورية، وعيادات قلب ورمد وكلي وقدم سكري وأعصاب وسكر حوامل ومعمل وصيدلية، فضلًا عن قاعة محاضرات وعيادة تغذية وعيادات تخصصية، وساهمت عمليات التطوير داخل المستشفى في رفع إمكانياتها وزيادة عدد أسرة الإقامة وأسرة العناية والحضانات والغسيل الكلوي وغرف العمليات.

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