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مستشفى الأقصر العام للعزل تشهد خروج 7 حالات بعد شفائهم من فيروس كورونا

الخميس، 11 يونيو 2020 07:48 م
مستشفى الأقصر العام للعزل تشهد خروج 7 حالات بعد شفائهم من فيروس كورونا مستشفى الأقصر العام للعزل تشهد خروج 7 حالات بعد شفاؤهم من كورونا
الأقصر – أحمد مرعى

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شهد مستشفى الأقصر العام للعزل الصحى بوسط مدينة الأقصر، مساء اليوم الخميس، خروج 7 حالة من المواطنين عقب تعافيهم وشفاؤهم من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وذلك بعد تحويل عيناتهم من الإيجابية إلى السلبية.

ومن جانبه، وجه مدير العزل بمستشفى الأقصر العام، الشكر لأبطال الجيش الأبيض، والذين نجحوا فى دعم المصابين حتى الشفاء، كما أجروا 3 عمليات ولادة خلال الأسبوع الماضى، وهم كل من الدكتور جون، وطبيب مساعد فاطمة محمد عثمان، والدكتورة سارة الأبنودى والدكتورة منال فوزى، وطبيب التخدير الدكتور مصطفى، والتمريض إيمان ومحمد السيد وفاطمة، كما تقدمت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الأقصر بقيادة الدكتور السيد أحمد عبد الجواد وكيل الوزارة، بشكر خاص لفريق النساء والتوليد بالمستشفى، وهم كل من الدكتور بكر عز الدين، والدكتورة فاطمة عثمان والدكتورة رباب عادل، وطبيب التخدير الدكتور ماجد فريد، وفريق الحضانة كل من الدكتورة وفاء هاشم، والتمريض أمل ونجلاء وشيماء، وذلك لنجاحهم فى أول عملية ولادة بعد فتح المستشفى لعزل مصابى كورونا.

وكان قد قاد نائب محافظ الأقصر، اليوم الخميس، جولة لمتابعة انتظام الأعمال داخل مستشفى الأقصر العام، للتأكد من مستوى الخدمة الطبية المقدمة لمرضى فيروس كورونا، وذلك برفقة اللجنة المشكلة بالقرار رقم 191 لسنة 2020 للمتابعة الدورية والمرور على المستشفيات، وذلك في إطار تنفيذ تعليمات مجلس الوزراء بشأن متابعة وتوفير كافة احتياجات المستشفيات، ووجه نائب محافظ الأقصر، رسالة دعم وتقدير لقطاع الصحة في الأقصر لما يبذلونه من جهود للتأكيد على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير سبل الرعاية للمرضى، كما وجه رسالة طمأنة للمواطنين على توافر المستلزمات الطبية والاستعدادات لمواجهة أزمة كورونا، كما تفقد أعمال التوسعة الجارية بالمستشفى والتي سيتم افتتاحها خلال الفترة المقبلة لإضافة مزيد من الإمكانيات الطبية بالمستشفى.

مستشفى الأقصر العام للعزل تشهد خروج 7 حالات بعد شفاؤهم (1)
مستشفى الأقصر العام للعزل تشهد خروج 7 حالات بعد شفاؤهم (1)

 

مستشفى الأقصر العام للعزل تشهد خروج 7 حالات بعد شفاؤهم (2)
مستشفى الأقصر العام للعزل تشهد خروج 7 حالات بعد شفاؤهم (2)

 


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