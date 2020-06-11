اليوم السابع
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الخميس، 11 يونيو 2020 02:22 م
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مستشار صينى: على واشنطن وبكين استئناف الاتصالات بشأن التجارة فى الوقت المناسب

الخميس، 11 يونيو 2020 01:08 م
مستشار صينى: على واشنطن وبكين استئناف الاتصالات بشأن التجارة فى الوقت المناسب ترامب وشى - أرشيفية
رويترز

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قال مسؤول صينى كبير سابق اليوم الخميس إنه يتعين على بلاده والولايات المتحدة استئناف اتصالات فى توقيت مناسب بشأن التجارة وقضايا أخرى مشددا على أن أكبر اقتصادين في العالم بينهما ارتباط أكثر تشابكا من أن يفصل.

وأدلى نائب وزير المالية الصيني السابق تشو قوانغ ياو، وهو حاليا مستشار لمجلس الوزراء، بتلك التصريحات خلال إفادة صحفية في بكين.

وقال وانغ تشو شينغ، وهو مستشار آخر لمجلس الوزراء، في الإفادة إن أمام الصين " مجالا "كبيرا جدا" لدعم الاقتصاد عبر سياسات مالية ونقدية.

وأضاف أنه على الصين الاستعداد لمعركة طويلة من أجل منع ومعالجة المخاطر المالية والسيطرة على نظام الظل المصرفي وتمويل قطاع العقارات.

وقال ليو هوان، وهو مستشار آخر لمجلس الوزراء، إنه يتوقع أن يتعافى اقتصاد الصين بقوة في الربع الثالث من العام الجاري.

وأضاف للصحفيين بعد الإفادة أنه يعتقد أن نمو اقتصاد البلاد سيبلغ نحو خمسة بالمئة في الربع الثالث.

وانكمش الاقتصاد الصيني بنسبة 6.8 في الربع الأول على أساس سنوي في أول تراجع يسجله في عقود مع إصابة الإنتاج بالشلل وتراجع حاد في الإنفاق بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

 

الصين

الولايات المتحدة

مفاوضات التجارة

الصين وأمريكا

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