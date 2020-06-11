مسارات مرورية جديدة بمدينة الواسطى ببنى سويف لحل مشكلة الزحام

بنى سويف أيمن لطفى

وافق الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف على المقترح الذى تقدمت به اللجنة المختصة بوضع الحلول المرورية لمشكلة التكدس المرورى بمنطقة المزلقان الرئيسى بمدينة الواسطى، والتى تتسبب فى مشكلة مرورية وزحام شديد خاصة عند غلق المزلقان أثناء مرور القطارات، حيث كانت اللجنة برئاسة السيد بلال حبش نائب المحافظ وعضوية المهندس ناصر فراج مدير عام الطرق والنقل والعميد حسام الشايب مدير عام المرور، والمحاسب عادل ضيف الله رئيس مدينة الواسطى، حيث سيبدأ الالتزام بالمسارات المرورية الجديدة صباح اليوم الخميس.

وشملت المسارات والحلول المرورية التى اقترحتها اللجنة وأقرها المحافظ، والتى اشتملت على تحديد هندسى لتنظيم عملية الدخول إلى المزلقان والخروج منه من خلال عمل بلدورات لمنع السير فى عكس الاتجاه فى هذه المنطقة على الطريق الزراعى.

وفيما يتعلق بمشكلة تقاطع شارع الإبراهيمية مع المزلقان، حيث سيتم غلق هذا التقاطع، وعلى القادم من شارع الإبراهيمية الاتجاه "إجبارى ناحية اليمين"إلى شارع سعد زغلول ومنه إلى داخل المدينة،أو أن يسلك"القادم من الإبراهيمية" أحد الشوارع الجانبية أو يتجه ناحية المزلقان القبلى.

وبالنسبة لتقاطع شارع سعد زغلول مع شارع جمال عبد الناصر والمزلقان، فسيكون شارع جمال عبد الناصر"إجبارى دخول"،وغلق المتجه من شارع سعد زغلول من الناحية القبلية والمتجه إلى الناحية البحرية، وفتح شارع سعد زغلول للمتجه من الناحية البحرية إلى الناحية القبلية بحيث تكون مسارات الحركة على النحو التالى:

ــــ من الطريق الزراعى إلى المزلقان ثم يمين "إجبارى" إلى شارع سعد زغلول، ثم الاتجاه نحو الجنوب أو الدوران ودخول شارع جمال عبد الناصر "إجبارى اتجاه واحد" للوصول إلى داخل مدينة الواسطى.

ــــ القادم من شارع سعد زغلول من الناحية البحرية من الممكن أن يواصل سيره إلى شارع سعد زغلول اتجاه الجنوب مباشرة أو الدخول "يميناً" إلى المزلقان، ومنه إلى الطريق الزراعى، على أن يكون شارع سعد زغلول القادم من الجنوب إلى المزلقان "اتجاه واحد فقط إجبارى" من الاتجاه البحرى إلى القبلى.

ــــ بالنسبة للمواطنين المقيمين بالكتلة السكنية فى الجزء الجنوبى من مدينة الواسطى ويريد الخروج إلى الطريق الزراعي.. من الممكن أن يسلك طريق سعد زغلول من الاتجاه الجنوبى ثم المزلقان الأخر ثم الخروج للطريق الزراعى، أو من خلال طريق طراد النيل، ثم الدوران نحو الطريق الموازى للكوبرى العلوى على النيل ثم المزلقان ومنه إلى الطريق الزراعى، أو العودة إلى شارع سعد زغلول

تجدر الإشارة إلى أنه سبق إعداد هذا المقترح اجتماع محافظ بنى سويف باللجنة التى شكلها لهذا الغرض لمناقشة بعض الحلول، موجها بالمعاينة على الطبيعة، وبدورها انتقلت اللجنة برئاسة نائب المحافظ السيد بلال حبش لمعاينة الشوارع والحالة المرورية ميدانيا وتبين للجنة وجود عدد من النقاط التى تتسبب فى حدوث تكدس وزحام مرورى واختناقات فى المنطقة المذكورة، والتى تتلخص فى عدم وجود علامات لتنظيم وتحديد عملية الدخول والخروج من بداية المزلقان على الطريق الزراعي"بشكل هندسى مناسب"، والذى يترتب عليه سير العديد من المركبات وخاصة "التوكتوك" فى الاتجاه المعاكس ،بالإضافة إلى أن تقاطع المزلقان مع شارع ترعة الإبراهيمية ينتج عنه مشكلة كبيرة خاصة عند غلق المزلقان مما يتسبب فى سير بعض المركبات والسيارات عكس الاتجاه.

ثم انتقلت اللجنة لمعاينة تقاطع شارع سعد زغلول مع المزلقان وشارع جمال عبد الناصر،والتى كشفت عن وجود اتجاهات كثيرة تؤدى إلى تقاطعات واتجاهات عكسية مما يتسبب فى حدوث ارتباك وعشوائية فى السير يترتب عليها تكدس وزحام فى هذه المنطقة، وبناء عن ذلك تم وضع الحلول والبدائل المرورية بالمقترح الذى تم اعتماده.



مسارات مرورية جديدة (3)



مسارات مرورية جديدة (4)



