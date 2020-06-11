اليوم السابع
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مسئول إيرانى: أحمدى نجاد ينسق مع صيانة الدستور للترشح للانتخابات الرئاسية 2021

الخميس، 11 يونيو 2020 06:08 م
مسئول إيرانى: أحمدى نجاد ينسق مع صيانة الدستور للترشح للانتخابات الرئاسية 2021 الرئيس الإيرانى السابق احمدى نجاد
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

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قال مرتضى طلائى النائب السابق لرئيس مجلس بلدية العاصمة طهران، أن الرئيس الإيرانى السابق المتشدد أحمدى نجاد يجرى مشاورات مع مجلس صيانة الدستور والمعنى بالمواقفة على المرشحين لخوض السباق الانتخابى، من أجل خوض الانتخابات الرئاسية 2021 المقبلة.

وبحسب موقع خبر أونلاين، قال المسئول الإيرانى "أتوقع موافقة مجلس صيانة الدستور وتأييد أهليته، لكن من الممكن أيضا ألا يحدث ذلك".

وفى السابق كشف الناشط السياسى الإيرانى اسفنديار عبداللهى عضو المجلس المركزى ومسئول العلاقات العامة فى حزب الجمهورية، عن احتمالية مشاركة الرئيس الإيرانى الأسبق المتشدد محمود أحمدى نجاد فى الانتخابات الرئاسية الإيرانية المزمع اجراؤها العام المقبل.

وبحسب وسائل إعلام إيرانية، قال النائب الإيرانى أن أحد شروط نجاد لخوض المعترك الانتخابى المقبل هو التأكد من موافقة مجلس صيانة الدستور على طلب ترشحه والمعنى بالموافقة على المرشحين.

وظهرت العديد من التكهنات حول المرشح المقبل لانتخابات الرئاسة الإيرانية، حيث كتب الناشط الإعلامى الأصولى على حسابه على تويتر "بحسب ما علمته فان رئيس البنك المركزى عبد الناصر همتى سيكون المرشح الجديد للأنتخابات الرئاسية"، وفسر مراقبون ذلك لإنقاذ اقتصاد البلاد.

وتنتهى ولاية الرئيس الإيرانى المحسوب على التيار المعتدل حسن روحانى الثانية يونيو العام المقبل، ولا يحق له الترشح لفترة رئاسية جديدة بحسب الدستور الإيرانى الذى يمنح فترتين رئاسيتين فقط، وتجرى الانتخابات الجديدة يونيو 2021.

وفى اغسطس 2018 دعا نجاد الرئيس الإيرانى الحالى بتقديم استقالته واصفا إياه بأنه غير جدير بالثقة وغير مناسب لإدارة البلاد ودعا لإنتخابات مبكرة.

وتولّى نجاد رئاسة إيران لفترتين متتاليتين من 2005 إلى 2013، إلا أنه تم منعه من خوض الانتخابات الرئاسية 2017.


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