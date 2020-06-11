مدينة الأقصر تطلق حملة لتعقيم وسائل النقل ومحيط المستشفى العام

الأقصر – أحمد مرعى

إنطلق رجال مجلس مدينة الأقصر بقيادة العميد أيمن الشريف وكيل الوزارة رئيس مدينة الأقصر، فى أعمال تطهير وتعقيم وسائل النقل ومحيط مستشفى العزل بمدينة الأقصر، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وذلك عقب تحويل المستشفى خلال الأيام الماضية لعزل الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

ووجه العميد أيمن الشريف وكيل الوزارة رئيس مدينة الأقصر، رجال رئاسة حي وسط بقيادة أيمن حسين رئيس الحى، بضرورة إستمرار تنظيم الحملات التي يتم من خلالها تطبيق الإجراءات الوقائية والإحترازية، والمتابعة المستمرة لتطبيق القرارات الصادرة بشأن تنفيذ أعمال الرش والتطهير، ورفع المخلفات الصلبة والحفاظ على النظافة العامة بشوارع الحي المختلفة وخاصة بمحيط ومداخل مستشفى الأقصر العام، وذلك منذ إعتمادها كمستشفى عزل حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

وفى سياق متصل تابعت رئاسة حي وسط أعمال رش وتطهير المداخل والشوارع المحيطة بمستشفى الأقصر المخصصة لعزل وإستقبال الحالات المصابة بفيروس كورونا، وذلك بالإضافة إلي تعقيم كافة وسائل النقل من سيارات الإسعاف الخاصة بنقل الحالات الحرجة من مصابي كورونا.

وكانت قد شهد مستشفى الأقصر العام للعزل الصحى بوسط مدينة الأقصر، يوم الثلاثاء الماضي، خروج 21 حالة من المواطنين عقب تعافيهم وشفاؤهم من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وذلك بعد تحويل عيناتهم من الإيجابية إلى السلبية، وذلك تحت إشراف الدكتور محمد أنور مدير العزل بمستشفى الأقصر العام، وجاء ذلك عقب نجاح الفريق الطبى بالمستشفى فى المساهمة بخروج 11 حالة متعافية يوم الإثنين الماضى، كما شهد المستشفى الأقصر، إجراء ثالث حالة ولادة قيصرية لطفل والدته مصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، حيث أعلنت مديرية الصحة أنه تم بحمد الله اليوم ولادة ثالث طفل لأم مصابة بفيروس كورونا في مستشفى الأقصر العام بعملية قيصرية، والطفل بحالة جيدة.