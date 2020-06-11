اليوم السابع
Ads
الخميس، 11 يونيو 2020 11:09 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

مدينة الأقصر تطلق حملة لتعقيم وسائل النقل ومحيط المستشفى العام

الخميس، 11 يونيو 2020 09:45 ص
مدينة الأقصر تطلق حملة لتعقيم وسائل النقل ومحيط المستشفى العام حملة التطهير
الأقصر – أحمد مرعى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

إنطلق رجال مجلس مدينة الأقصر بقيادة العميد أيمن الشريف وكيل الوزارة رئيس مدينة الأقصر، فى أعمال تطهير وتعقيم وسائل النقل ومحيط مستشفى العزل بمدينة الأقصر، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وذلك عقب تحويل المستشفى خلال الأيام الماضية لعزل الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

ووجه العميد أيمن الشريف وكيل الوزارة رئيس مدينة الأقصر، رجال رئاسة حي وسط بقيادة أيمن حسين رئيس الحى، بضرورة إستمرار تنظيم الحملات التي يتم من خلالها تطبيق الإجراءات الوقائية والإحترازية، والمتابعة المستمرة لتطبيق القرارات الصادرة بشأن تنفيذ أعمال الرش والتطهير، ورفع المخلفات الصلبة والحفاظ على النظافة العامة بشوارع الحي المختلفة وخاصة بمحيط ومداخل مستشفى الأقصر العام، وذلك منذ إعتمادها كمستشفى عزل حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

وفى سياق متصل تابعت رئاسة حي وسط أعمال رش وتطهير المداخل والشوارع المحيطة بمستشفى الأقصر المخصصة لعزل وإستقبال الحالات المصابة بفيروس كورونا، وذلك بالإضافة إلي تعقيم كافة وسائل النقل من سيارات الإسعاف الخاصة بنقل الحالات الحرجة من مصابي كورونا.

وكانت قد شهد مستشفى الأقصر العام للعزل الصحى بوسط مدينة الأقصر، يوم الثلاثاء الماضي، خروج 21 حالة من المواطنين عقب تعافيهم وشفاؤهم من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وذلك بعد تحويل عيناتهم من الإيجابية إلى السلبية، وذلك تحت إشراف الدكتور محمد أنور مدير العزل بمستشفى الأقصر العام، وجاء ذلك عقب نجاح الفريق الطبى بالمستشفى فى المساهمة بخروج 11 حالة متعافية يوم الإثنين الماضى، كما شهد المستشفى الأقصر، إجراء ثالث حالة ولادة قيصرية لطفل والدته مصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، حيث أعلنت مديرية الصحة أنه تم بحمد الله اليوم ولادة ثالث طفل لأم مصابة بفيروس كورونا في مستشفى الأقصر العام بعملية قيصرية، والطفل بحالة جيدة.

 


الاقصر

تطهير مستشفى الاقصر العام

مجلس مدينة الاقصر

اخبار الاقصر

مستشفيات العزل بالاقصر

اخبار المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

سكرتير محافظة الأقصر يتابع حملات النظافة.. وتحرير 76 محضر متنوع.. صور

الأربعاء، 10 يونيو 2020 11:51 م

خروج 3 حالات شفاء من نزل الشباب بالطود بعد شفائهم من كورونا

الأربعاء، 10 يونيو 2020 11:03 م

مستشفى الحجر الصحى بإسنا تعلن خروج 33 حالة بعد شفائهم من "كورونا".. صور

الأربعاء، 10 يونيو 2020 10:29 م

مدير إدارة إسنا الصحية: لا مجاملات فى نقل مصابى كورونا للعزل

الأربعاء، 10 يونيو 2020 05:12 م

بنك الدم بالأقصر يستقبل أول متبرعان ببلازما الدم لمصابى كورونا

الأربعاء، 10 يونيو 2020 04:38 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو ..الصحة: عدم ارتداء الكمامة بالمواصلات العامة ينقل عدوى كورونا

فيديو ..الصحة: عدم ارتداء الكمامة بالمواصلات العامة ينقل عدوى كورونا

الحكومة تعلن بعد قليل نتائج اجتماع إدارة أزمة كورونا بشأن عودة الحياة تدريجيا

الحكومة تعلن بعد قليل نتائج اجتماع إدارة أزمة كورونا بشأن عودة الحياة تدريجيا

البابا تواضروس: نصلى للأطقم الطبية فى زمن الوباء ليمنحهم الله نعمة وقوة

البابا تواضروس: نصلى للأطقم الطبية فى زمن الوباء ليمنحهم الله نعمة وقوة

التعليم: منح تسهيلات كثيرة لطلاب الدبلومات الفنية استعدادا للامتحانات

التعليم: منح تسهيلات كثيرة لطلاب الدبلومات الفنية استعدادا للامتحانات

دعوى قضائية بنيويورك تتهم قطر بتمويل إرهابيين نفذوا عمليات قتل أمريكيين

دعوى قضائية بنيويورك تتهم قطر بتمويل إرهابيين نفذوا عمليات قتل أمريكيين

السكة الحديد: وصول الدفعة الثالثة من الجرارات الأمريكية الجديدة الأسبوع المقبل

السكة الحديد: وصول الدفعة الثالثة من الجرارات الأمريكية الجديدة الأسبوع المقبل

الحكومة تحسم مصير حظر التجوال والصلاة بالمساجد والنشاط الرياضى خلال ساعات

الحكومة تحسم مصير حظر التجوال والصلاة بالمساجد والنشاط الرياضى خلال ساعات

رويترز: محتجون أمريكيون يسقطون تمثالا لكريستوفر كولومبوس بولاية مينيسوتا

رويترز: محتجون أمريكيون يسقطون تمثالا لكريستوفر كولومبوس بولاية مينيسوتا

استمرار ارتفاع درجات الحرارة اليوم.. وطقس حار بالقاهرة وشبورة والعظمى 36 درجة

استمرار ارتفاع درجات الحرارة اليوم.. وطقس حار بالقاهرة وشبورة والعظمى 36 درجة

جرائم بيت المقدس..تعرف على أسماء الإرهابيين قادة الخلايا الجغرافية بالمحافظات

جرائم بيت المقدس..تعرف على أسماء الإرهابيين قادة الخلايا الجغرافية بالمحافظات

12 مطلبا لـ"إسكان البرلمان" للبت فى أزمة محور ترعة الزمر.. اقرأ التفاصيل

12 مطلبا لـ"إسكان البرلمان" للبت فى أزمة محور ترعة الزمر.. اقرأ التفاصيل

المستندات المطلوبة لتقديم طلب الترشح لعضوية مجلس الشيوخ

المستندات المطلوبة لتقديم طلب الترشح لعضوية مجلس الشيوخ

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة