اليوم السابع
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مدير مستشفى بنها للتأمين الصحى: تعافى وخروج 21 حالة كورونا

الخميس، 11 يونيو 2020 05:35 م
مدير مستشفى بنها للتأمين الصحى: تعافى وخروج 21 حالة كورونا حالات متعافية من كورونا
القليوبية نيفين طه

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أعلن مستشفى بنها للتأمين الصحى بمحافظة القليوبية، والتى تم تخصيصها لاستقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ضمن 13 مستشفى بالقليوبية من قبل وزارة الصحة، تعافى وخروج 21 حالة تماثلت للشفاء.

وأكد الدكتور محمد منير مدير مستشفى بنها للتأمين الصحى فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه وصل إجمإلى عدد الحالات التى غادرت المستشفى بعد تماثلها للشفاء 21 حالة شفاء حتى اليوم، حيث أن الحالات التى تقرر خروجها تم عمل لها مسحتين متتاليتين أثبتت سلبية إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أنه يوجد بالمستشفى 75 حالة محجوزة حاليا ويتم تقديم الخدمة لهم.

وأضاف "منير "، أن ألفريق الطبى بالمستشفى أسرة وأحدة وأعضاؤه يعاملون المرضى من هذا المنطلق، كما أن جميع الحالات المحجوزة حالاتهم مستقرة، وأنه يتم عمل مسحات لهم يوميا لمتابعة حالاتهم الصحية بشكل دورى تطبيقا لبروتوكول العلاج المصرى الذى أثبت فاعليته فى مقأومة ألفيروس.

ويواصل الطاقم الطبى والعاملون بمستشفى العزل الصحى بمستشفى التأمين الصحى بشبرا الخيمة تقديم الخدمات الطبية للمرضى المصابون بفيروس كورونا المستجد، بكل رضا وسعادة، لمواجهة ألفيروس وتعافى جميع المصابون بألفيروس، فهم يواصلون العمل ليل نهار وتقديم كل ما باستطاعتهم لخدمة الجميع.


كورونا

مستشفي النيل

القليوبية

اخبار مصر

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