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محمد سعفان: 400 ألف مستفيد تخلف عن صرف منحة الـ500 جنيه بالمرحلة الأولى

الخميس، 11 يونيو 2020 11:07 م
محمد سعفان: 400 ألف مستفيد تخلف عن صرف منحة الـ500 جنيه بالمرحلة الأولى وزير القوى العاملة
كتب أيمن رمضان

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قال الدكتور محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن منحة الإعانة التى خصصها الرئيس عبد الفتاح السيسى، للعمالة المؤقتة فى ظل جائحة فيروس والمقدرة بـ500 جنيه، ستصرف اعتباراً من 21  إلى 25  الشهر الجارى، بذات الآليات السابقة.

 

وأضاف "سعفان"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن المرحلة الأولى أخدت جهداً كبيراً من الوزارة حتى تم الصرف، موضحاً أن عدد الذين صرفوا المنحة فى المرحلة الأولى بلغ مليون و600 ألف، بـ800 مليون جنيه.

 

وتابع وزير القوى العاملة:"نفس الأعداد والمبالغ هى ذاتها فى المرحلة الثانية التى سنبدأ الصرف من يوم 21 الشهر الجارى"، مشدداً على أن الوزارة لم تتأخر فى صرف المنحة كما يعتقد البعض، موضحاً:"لم نتأخر فى الصرف.. ولكن راعينا أوقات صرف المعاشات والرواتب وتكافل وكرامة.. حفاظاً على صحة المواطنين قمنا بمراعاة وقت صرف المنحة.. نحن حريصين على حصول المواطنين على المنحة وأن لا يصابوا".

 

وأكد "سعفان" أن هناك بعض من المواطنين لم يصرفوا المحنة من المرحلة الأولى، وعددهم يبلغ 400 ألف، وتابع:" 400 ألف لم يصرفوا من الدفعة الأولى وبعضهم تقدم بشكاوى وجار فحص شكواهم وسيتم الصرف للمستحقين".

 

وشدد "سعفان"، على أن الوزارة تولى أهتمام كبير بالعمالة المؤقتة الأكثر تضرراً فى ظل جائحة كورونا، فى صرف المنحة، وتابع:" الجائحة أثرت على الجميع ولكن نحن نأخذ الأكثر تضرراً".

 


محمد سعفان

القوة العاملة

وزارة القوى العاملة

منحةالرئيس

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