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محافظ قنا : لجنة المرور على مستشفيات العزل تهدف لاستيفاء الإجراءات الوقائية

الخميس، 11 يونيو 2020 03:35 م
محافظ قنا : لجنة المرور على مستشفيات العزل تهدف لاستيفاء الإجراءات الوقائية لجنة المرور على المستشفيات المخصصة
قنا - وائل محمد

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أكد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، أن لجنة المرور على المستشفيات المخصصة بمعرفة وزارة الصحة للتعامل مع حالات فيروس كورونا تهدف للتأكد من استيفاء جميع الإجراءات والاشتراطات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأكد محافظ قنا فى بيان له، أن المحافظة تسعي لتلبية احتياجات الأطقم الطبية والتعامل الفوري مع أي تحديات قد تواجههم وتذليلها،تقديرًا لجهودهم الوطنية والاستثنائية للتصدي لفيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة المواطنين

وأوضح كمال شلبي سكرتير عام المحافظة، أن اللجنة قامت اليوم بالمرور علي مستشفي الوقف المركزي حيث تفقدت اللجنة الاستقبال والمعامل والمخازن وغيرها للاطمئنان على اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة بمنع انتشار العدوى ، وكذلك الاطمئنان على ارتداء جميع العاملين للكمامات وادوات الوقاية اللازمة والاطمئنان على توافر الكميات الكافية من الكمامات والمستلزمات الطبية.

لجنة المرور على المستشفيات المخصصة (1)
لجنة المرور على المستشفيات المخصصة (1)

 

لجنة المرور على المستشفيات المخصصة (2)
لجنة المرور على المستشفيات المخصصة (2)

 

لجنة المرور على المستشفيات المخصصة (3)
لجنة المرور على المستشفيات المخصصة (3)

 

لجنة المرور على المستشفيات المخصصة (4)
لجنة المرور على المستشفيات المخصصة (4)

 

لجنة المرور على المستشفيات المخصصة (5)
لجنة المرور على المستشفيات المخصصة (5)

 

لجنة المرور على المستشفيات المخصصة (6)
لجنة المرور على المستشفيات المخصصة (6)

 

لجنة المرور على المستشفيات المخصصة (7)
لجنة المرور على المستشفيات المخصصة (7)

 

لجنة المرور على المستشفيات المخصصة (8)
لجنة المرور على المستشفيات المخصصة (8)

 

لجنة المرور على المستشفيات المخصصة (9)
لجنة المرور على المستشفيات المخصصة (9)

 

لجنة المرور على المستشفيات المخصصة (10)
لجنة المرور على المستشفيات المخصصة (10)

 

لجنة المرور على المستشفيات المخصصة (11)
لجنة المرور على المستشفيات المخصصة (11)

 

لجنة المرور على المستشفيات المخصصة (12)
لجنة المرور على المستشفيات المخصصة (12)

 

لجنة المرور على المستشفيات المخصصة (13)
لجنة المرور على المستشفيات المخصصة (13)

 

لجنة المرور على المستشفيات المخصصة (14)
لجنة المرور على المستشفيات المخصصة (14)

 

لجنة المرور على المستشفيات المخصصة (15)
لجنة المرور على المستشفيات المخصصة (15)

 

لجنة المرور على المستشفيات المخصصة (16)
لجنة المرور على المستشفيات المخصصة (16)

 

لجنة المرور على المستشفيات المخصصة (17)
لجنة المرور على المستشفيات المخصصة (17)

 

لجنة المرور على المستشفيات المخصصة (18)
لجنة المرور على المستشفيات المخصصة (18)

 

لجنة المرور على المستشفيات المخصصة (19)
لجنة المرور على المستشفيات المخصصة (19)

 


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