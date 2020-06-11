اليوم السابع
Ads
الخميس، 11 يونيو 2020 02:10 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ بورسعيد: توريد 4 آلاف طن قمح من المزراعين للصوامع والمطاحن

الخميس، 11 يونيو 2020 01:59 م
محافظ بورسعيد: توريد 4 آلاف طن قمح من المزراعين للصوامع والمطاحن محافظ بورسعيد يتابع موسم القمح
بورسعيد - السيد فلاح - محمد فرج

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، عن  انتظام عملية توريد محصول القمح لصوامع ومطاحن المحافظة، حيث بلغ إجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة لموسم 2020 حتى اليوم الخميس، 4043 طن و120 كيلوجرام قمح محلى، وذلك منذ بدء موسم التوريد منتصف أبريل الماضى، وارتفاع معدلات التوريد عن العام الماضى.

وأكد محافظ بورسعيد، فى بيان له، على الجهات المسئولة عن استلام محصول القمح بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، والمتابعة المستمرة لأعمال لجان الفرز والاستلام للأقماح.

وأوضح محافظ بورسعيد أن هناك لجان للمتابعة الميدانية من الأجهزة التنفيذية تتابع على مدار اليوم عمليات التوريد والتجاوب الفورى مع أي مشكلات طارئة قد تظهر  للتيسير على المورين، مؤكدًا على تضافر الجهود من أجل موسم توريد ناجح، والتأكد من الالتزام الكامل بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية فيما يتعلق بأعمال التطهير والتعقيم وارتداء العاملين ولجان الفرز لوسائل الوقاية والحماية كالكمامات والقفازات والالتزام بالتباعد وعدم التزاحم حرصًا على سلامة جميع العاملين.

يذكر أن مساحات القمح المنزرعة بالمحافظة هذا العام بلغت 13858 فدان تشمل منطقة سهل الطينة بواقع 3088 فدان ومنطقة مشروع ناصر والتينة وتضم 1886 فدان  ومشروع شباب الخريجين 1335 فدان  بالاضافة الي جمعيات الاستصلاح الزراعي التي تضم 7569 فدان  بزيادة عن العام الماضى 2019 والتى بلغت مساحة الأرض المزروعة حوالى12604 فدان، ولجان استلام القمح متواجدون فى كل نقاط الاستلام  من الساعة 8 صباحًا  بتواجد مفتشي  التموين والزراعة.

وكذلك زيادة المساحة المنزرعة بالقمح وزيادة انتاجيته بالمقارنة بالأعوام السابقة وإجمالى المساحة المنزرعة قمح بالمحافظة هذا العام بلغت 13858 فدان  بزيادة 1500 فدان عن العام الماضي بمختلف القرى.

 

 

 


بورسعيد

اخبار بورسعيد

توريد القمح

حصاد القمح

عادل الغضبان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الأعلى لتنظيم الإعلام يفتح التحقيق مع قناتي الأهلي والزمالك ويستدعى الممثل القانونى عنهما

الأعلى لتنظيم الإعلام يفتح التحقيق مع قناتي الأهلي والزمالك ويستدعى الممثل القانونى عنهما

القوى العاملة: صرف الدفعة الثانية من منحة الـ500 جنيه من 21 إلى 25 يونيو

القوى العاملة: صرف الدفعة الثانية من منحة الـ500 جنيه من 21 إلى 25 يونيو

منظمة العفو الدولية: قطر لم تدفع رواتب 100 شخص من عمال كأس العالم منذ شهور

منظمة العفو الدولية: قطر لم تدفع رواتب 100 شخص من عمال كأس العالم منذ شهور

إنفوجراف.. تفاصيل قرارات الحكومة لعودة الحياة تدريجيا في زمن كورونا

إنفوجراف.. تفاصيل قرارات الحكومة لعودة الحياة تدريجيا في زمن كورونا

تصنيف فيفا.. مصر تحتفظ بالمركز الـ51 وبلجيكا فى الصدارة

تصنيف فيفا.. مصر تحتفظ بالمركز الـ51 وبلجيكا فى الصدارة

العظمى بالقاهرة ستصل 33 درجة.. الأرصاد تكشف موعد انخفاض درجات الحرارة

العظمى بالقاهرة ستصل 33 درجة.. الأرصاد تكشف موعد انخفاض درجات الحرارة

الدوري الإسباني يعود للحياة بعد توقف3 أشهر.. ديربى أندلسى مثير بين إشبيلية وريال بيتيس الليلة.. مباريات بلا انقطاع على مدار 39يوما.. الريال يلاحق برشلونة على الصدارة.. وميسى يتفوق على الجميع بالمساهمة فى31 هدفا

الدوري الإسباني يعود للحياة بعد توقف3 أشهر.. ديربى أندلسى مثير بين إشبيلية وريال بيتيس الليلة.. مباريات بلا انقطاع على مدار 39يوما.. الريال يلاحق برشلونة على الصدارة.. وميسى يتفوق على الجميع بالمساهمة فى31 هدفا

فيديو وصور.. الحكومة تعلن حظر التجوال من الثامنة مساء وحتى الرابعة صباحا حتى نهاية الشهر الجارى.. واستمرار غلق الشواطئ والمتنزهات.. ودراسة عودة دور العبادة أول يوليو فى المحافظات الأقل إصابة بفيروس كورونا

فيديو وصور.. الحكومة تعلن حظر التجوال من الثامنة مساء وحتى الرابعة صباحا حتى نهاية الشهر الجارى.. واستمرار غلق الشواطئ والمتنزهات.. ودراسة عودة دور العبادة أول يوليو فى المحافظات الأقل إصابة بفيروس كورونا

فيديو.. 7 قرارات للحكومة اليوم تتعلق بعودة الطيران والصلاة بالمساجد وحظر التجوال

فيديو.. 7 قرارات للحكومة اليوم تتعلق بعودة الطيران والصلاة بالمساجد وحظر التجوال

فيديو.. الحكومة تعلن استمرار غلق الحدائق والمتنزهات والشواطئ حتى 30 يونيو

فيديو.. الحكومة تعلن استمرار غلق الحدائق والمتنزهات والشواطئ حتى 30 يونيو

فيديو.. الحكومة : امتحانات الثانوية العامة فى موعدها وضوابط لحماية الطلاب

فيديو.. الحكومة : امتحانات الثانوية العامة فى موعدها وضوابط لحماية الطلاب

فيديو.. الحكومة: دراسة فتح دور العبادة أول يوليو في المحافظات الأقل إصابة بكورونا

فيديو.. الحكومة: دراسة فتح دور العبادة أول يوليو في المحافظات الأقل إصابة بكورونا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة