محافظ بورسعيد: توريد 4 آلاف طن قمح من المزراعين للصوامع والمطاحن

بورسعيد - السيد فلاح - محمد فرج

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، عن انتظام عملية توريد محصول القمح لصوامع ومطاحن المحافظة، حيث بلغ إجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة لموسم 2020 حتى اليوم الخميس، 4043 طن و120 كيلوجرام قمح محلى، وذلك منذ بدء موسم التوريد منتصف أبريل الماضى، وارتفاع معدلات التوريد عن العام الماضى.

وأكد محافظ بورسعيد، فى بيان له، على الجهات المسئولة عن استلام محصول القمح بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، والمتابعة المستمرة لأعمال لجان الفرز والاستلام للأقماح.

وأوضح محافظ بورسعيد أن هناك لجان للمتابعة الميدانية من الأجهزة التنفيذية تتابع على مدار اليوم عمليات التوريد والتجاوب الفورى مع أي مشكلات طارئة قد تظهر للتيسير على المورين، مؤكدًا على تضافر الجهود من أجل موسم توريد ناجح، والتأكد من الالتزام الكامل بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية فيما يتعلق بأعمال التطهير والتعقيم وارتداء العاملين ولجان الفرز لوسائل الوقاية والحماية كالكمامات والقفازات والالتزام بالتباعد وعدم التزاحم حرصًا على سلامة جميع العاملين.

يذكر أن مساحات القمح المنزرعة بالمحافظة هذا العام بلغت 13858 فدان تشمل منطقة سهل الطينة بواقع 3088 فدان ومنطقة مشروع ناصر والتينة وتضم 1886 فدان ومشروع شباب الخريجين 1335 فدان بالاضافة الي جمعيات الاستصلاح الزراعي التي تضم 7569 فدان بزيادة عن العام الماضى 2019 والتى بلغت مساحة الأرض المزروعة حوالى12604 فدان، ولجان استلام القمح متواجدون فى كل نقاط الاستلام من الساعة 8 صباحًا بتواجد مفتشي التموين والزراعة.

وكذلك زيادة المساحة المنزرعة بالقمح وزيادة انتاجيته بالمقارنة بالأعوام السابقة وإجمالى المساحة المنزرعة قمح بالمحافظة هذا العام بلغت 13858 فدان بزيادة 1500 فدان عن العام الماضي بمختلف القرى.