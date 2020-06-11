اليوم السابع
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محافظ بنى سويف: إزالة 11 حالة تعد على الأراضى الزراعية بمدينة ببا

الخميس، 11 يونيو 2020 01:23 م
محافظ بنى سويف: إزالة 11 حالة تعد على الأراضى الزراعية بمدينة ببا جانب من الإزالة
بنى سويف ايمن لطفى

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صرح الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف،أنه تمت إزالة 11 حالة تعد على مساحة 6 قراريط ،خلال الحملة المكبرة التى نفذتها الوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا "أمس الأربعاء"بقرية هلية،وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات الأمنية والتنفيذية المعنية،وفى إطار توجيهات القيادة السياسية وتكليفات الحكومة فى هذا الملف.

جاء ذلك خلال متابعته لسير العمل فى ملف حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة التى يتم تنفيذها بالتعاون بين الوحدات المحلية ومديرية الزراعة والإدارة العامة للأملاك،وبالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والأمنية المعنية،وذلك تنفيذًا لتكليفات الحكومة بمواجهة كافة أشكال التعديات على الأراضى الزراعية والتعامل بحسم فى هذا الملف الحيوى من خلال استمرار حملات الإزالة،مع التركيز على إزالة التعديات فى المهد.

وأكد محافظ بنى سويف،أن المحافظة تعتمد على تنفيذ آليات محكمة ضمن خطتها المتكاملة للحفاظ على الرقعة الزراعية ،والتصدى لظاهرة التعدى على أراضى الدولة"وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية، وتكليفات الحكومة بعدم استغلال البعض للظروف الحالية لارتكاب مخالفات أثناء تطبيق إجراءات مجابهة انتشار فيروس كورونا.

وأشار فى بيان إلى أن الخطة تعتمد على السير بالتوازى فى أكثر من اتجاه،منها تكثيف حملات الإزالة للتعديات القائمة، أوالمستجدة مع التركيز على التعديات فى المهد، وفق برنامج زمنى محدد،وفى إطار القانون بالتنسيق مع الجهات الأمنية والمعنية، وتذليل كافة الإجراءات أمام الجادين فى ملف تقنين أراضى الدولة.

 

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