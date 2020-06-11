محافظ الوادى الجديد يوجه باستلام مركز تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة لتشغيله

الوادى الجديد - ماهر أبو نور

تفقد محافظ الوادي الجديد ، ترافقه حنان مجدي نائب المحافظ مركز تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة بالخارجة ، والذي إنتهي تطويره وأعمال التشطيبات النهائية به ، حيث وجه بعقد اجتماع لمجلس إدارة المركز الأحد القادم وذلك لعرض ومناقشة كافة الشئون المتعلقة به لاستلام المركز، تمهيداَ لتشغيله لاستقبال الحالات من ذوي الاحتياجات الخاصة .

ووجه المحافظ ايضا بسرعة فرش وتأثيث مباني الإقامة الملحقة بالمركز المخصصة لإقامة أسر رواد المركز خلال فترة تأهيلهم، كما وجه بسرعة الانتهاء من رفع كفاءه الحديقة الخلفية للمركز لاستغلالها في إقامة ملعب رياضي وتجهيزه بما يتناسب مع قدرات رواد المركز

وفى سياق متصل تفقد محافظ الوادي الجديد اليوم الخميس طريق البرمودي بالخارجة ، الذي تم الانتهاء من توسعته وازدواجه بطول 4 كم ، حيث تم إزاله الدورانات لتمكين سائقي السيارات من الرؤية ، حيث وجه بسرعة الإنتهاء من تركيب الفواصل بوسط الطريق المزدوج مع الالتزام بمقاييس الجودة في أداء الأعمال وفقا لأحدث معايير السلامة والأمان ، لمنع سير السيارات عكس الاتجاه وإجبارها بالإلتزام بطريقها المحدد ،بالإضافة إلي تركيب كاميرات مراقبة لتسجيل السيارات المخالفة أول بأول لسرعة محاسبة المخالفين ، وذلك للحفاظ علي أرواح المواطنين والحد من حوادث الطرق .

كما وجه المحافظ بسرعة الانتهاء من كافة الاعمال بمشروع مخيم بئر جناح السياحي المقام علي مساحة 2500م2 والذي يجري رفع كفاءته وتجهيزه بالنظام البيئي ، حيث يضم 6 غرف إقامة لإستقبال السائحين وعلاجهم من الامراض الجلدية بأنواعها والروماتيد والروماتيزم،وذلك بعد الانتهاء من أزمة كورونا الحالية.

جاء ذلك خلال تفقده لموقع المخيم بقرية جناح بالخارجة ، مؤكدا بأن المكان يعد واحدا من أهم مقاصد السياحة الاستشفائية بالمحافظة ، لافتا بضرورة استغلال كافة المقومات الطبيعية لتنشيط السياحة وإعادتها كسابق عهدها لتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة ودفع عجلة التنمية علي أرض الوادي الجديد .