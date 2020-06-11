اليوم السابع
Ads
الخميس، 11 يونيو 2020 09:53 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ الوادى الجديد يوجه باستلام مركز تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة لتشغيله

الخميس، 11 يونيو 2020 08:57 م
محافظ الوادى الجديد يوجه باستلام مركز تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة لتشغيله
الوادى الجديد - ماهر أبو نور

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تفقد محافظ الوادي الجديد ، ترافقه حنان مجدي نائب المحافظ مركز تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة بالخارجة ، والذي إنتهي تطويره وأعمال التشطيبات النهائية به ، حيث وجه بعقد اجتماع لمجلس إدارة المركز الأحد القادم وذلك لعرض ومناقشة كافة الشئون المتعلقة به لاستلام المركز، تمهيداَ لتشغيله لاستقبال الحالات من ذوي الاحتياجات الخاصة .

ووجه المحافظ ايضا بسرعة فرش وتأثيث مباني الإقامة الملحقة بالمركز المخصصة لإقامة أسر رواد المركز خلال فترة تأهيلهم، كما وجه بسرعة الانتهاء من رفع كفاءه الحديقة الخلفية للمركز لاستغلالها في إقامة ملعب رياضي وتجهيزه بما يتناسب مع قدرات رواد المركز

وفى سياق متصل تفقد محافظ الوادي الجديد اليوم الخميس طريق البرمودي بالخارجة ، الذي تم الانتهاء من توسعته وازدواجه بطول 4 كم ، حيث تم إزاله الدورانات لتمكين سائقي السيارات من الرؤية ، حيث وجه بسرعة الإنتهاء من تركيب الفواصل بوسط الطريق المزدوج مع الالتزام بمقاييس الجودة في أداء الأعمال وفقا لأحدث معايير السلامة والأمان ، لمنع سير السيارات عكس الاتجاه وإجبارها بالإلتزام بطريقها المحدد ،بالإضافة إلي تركيب كاميرات مراقبة لتسجيل السيارات المخالفة أول بأول لسرعة محاسبة المخالفين ، وذلك للحفاظ علي أرواح المواطنين والحد من حوادث الطرق .

كما وجه المحافظ بسرعة الانتهاء من كافة الاعمال بمشروع مخيم بئر جناح السياحي المقام علي مساحة 2500م2 والذي يجري رفع كفاءته وتجهيزه بالنظام البيئي ، حيث يضم 6 غرف إقامة لإستقبال السائحين وعلاجهم من الامراض الجلدية بأنواعها والروماتيد والروماتيزم،وذلك بعد الانتهاء من أزمة كورونا الحالية.

جاء ذلك خلال تفقده لموقع المخيم بقرية جناح بالخارجة ، مؤكدا بأن المكان يعد واحدا من أهم مقاصد السياحة الاستشفائية بالمحافظة ، لافتا بضرورة استغلال كافة المقومات الطبيعية لتنشيط السياحة وإعادتها كسابق عهدها لتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة ودفع عجلة التنمية علي أرض الوادي الجديد .

 


اخبار مصر

اخبار عاجله

اخبار المحافظات

اخبار مصر اليوم

اخبار اليوم

الوادى الجديد

الخارجه

مركز ذوى الاحتياجات الخاصة بالخارجه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
طقس الـ72 ساعة المقبلة.. استمرار ارتفاع حرارة الجو والعظمى بالقاهرة تصل 38

طقس الـ72 ساعة المقبلة.. استمرار ارتفاع حرارة الجو والعظمى بالقاهرة تصل 38

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ79 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ79 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

دراسة: أعراض كورونا يمكن أن تستمر أسابيع حتى فى الحالات الخفيفة للمرض

دراسة: أعراض كورونا يمكن أن تستمر أسابيع حتى فى الحالات الخفيفة للمرض

متحدث الوزراء: مناشدات المواطنين وراء تحريك مواعيد الحظر

متحدث الوزراء: مناشدات المواطنين وراء تحريك مواعيد الحظر

حقيقة تبرع 600 ألف ببلازما المتعافين من كورونا.. الصحة توضح

حقيقة تبرع 600 ألف ببلازما المتعافين من كورونا.. الصحة توضح

كل ما تريد معرفته عن موازنة بلدك وإزاى الضرائب بتتصرف على الصحة والتعليم

كل ما تريد معرفته عن موازنة بلدك وإزاى الضرائب بتتصرف على الصحة والتعليم

الحكومة: استمرار غلق المقاهى والكافيهات والحضانات والمدارس حتى نهاية الشهر

الحكومة: استمرار غلق المقاهى والكافيهات والحضانات والمدارس حتى نهاية الشهر

الحكومة: إلزام المواطنين بارتداء الكمامة أثناء تواجدهم بوسائل النقل والمنشآت

الحكومة: إلزام المواطنين بارتداء الكمامة أثناء تواجدهم بوسائل النقل والمنشآت

السيسى أمام القمة الأفريقية المصغرة بشأن تداعيات كورونا: مواجهة الجائحة تستدعى تخفيف وإعفاء الدول الأفريقية من أقساط الديون المستحقة عليها.. ويجب الاستمرار فى دعم الأطقم الطبية فى مكافحة انتشار الفيروس

السيسى أمام القمة الأفريقية المصغرة بشأن تداعيات كورونا: مواجهة الجائحة تستدعى تخفيف وإعفاء الدول الأفريقية من أقساط الديون المستحقة عليها.. ويجب الاستمرار فى دعم الأطقم الطبية فى مكافحة انتشار الفيروس

السيسى: مواجهة جائحة كورونا تستدعى التعاون الوثيق بين الدول الأفريقية

السيسى: مواجهة جائحة كورونا تستدعى التعاون الوثيق بين الدول الأفريقية

الحكومة: قرار الأندية الرياضية يتعلق بتلقى الاشتراكات فقط دون ممارسة النشاط

الحكومة: قرار الأندية الرياضية يتعلق بتلقى الاشتراكات فقط دون ممارسة النشاط

إيران تعلن استعدادها لحل مشاكلها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

إيران تعلن استعدادها لحل مشاكلها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة